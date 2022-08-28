محمد البواردي: المرأة الإماراتية شريك أساسي في تطوير منظومة الدفاع

أبوظبي (وام)

قال معالي محمد بن أحمد البواردي، وزير الدولة لشؤون الدفاع، إن دولة الإمارات العربية المتحدة تحتفل في الثامن والعشرين من شهر أغسطس من كل عام بـ«يوم المرأة الإماراتية» تقديراً وتكريماً من قيادتنا الرشيدة لأهمية دور المرأة الإماراتية في مسيرة البناء وإسهاماتها في عملية التنمية ونهضة الدولة. وأكد معاليه -في كلمة بمناسبة يوم المرأة الإماراتية- أن ابنة الإمارات في وزارة الدفاع والقوات المسلحة وكذلك قطاع الصناعات الدفاعية والعسكرية حظيت بثقة واهتمام ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، لتثبت أنها أهل لهذه الثقة والمكانة على مدى أعوام من العمل الجاد والمثمر. وأضاف أن مشاركة المرأة في مجال القوات المسلحة أصبحت مصدر فخر واعتزاز لكل مواطنة، وأثبتت وما زالت تثبت، يوماً بعد آخر، كفاءتها وتميزها في كل ما تولته من مهام وأوكل إليها من مسؤوليات من خلال حضورها القوي وعطائها الفاعل والمتميز في خدمة وطنها في مختلف مجالات العمل، بما في ذلك مشاركتها في صفوف القوات المسلحة والخدمة الوطنية. وأكد معاليه أن عملية إشراك المرأة الإماراتية العسكرية والمدنية على حد سواء في مختلف مشاريع تطوير قواتنا المسلحة، محل تقدير واحترام، وباتت شريكاً فاعلاً في عملية استشراف المستقبل وإدامته.