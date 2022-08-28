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أنور قرقاش: نموذج إماراتي مشرّف في تمكين المرأة

أنور قرقاش: نموذج إماراتي مشرّف في تمكين المرأة
29 أغسطس 2022 03:35

أبوظبي (الاتحاد)

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أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن نموذج الإمارات في تمكين المرأة مشرف، وأن الاستثمار في تعزيز دورها رهان ناجح. 
وتقدم معاليه بالتهنئة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات».
وقال معاليه في تغريدة على حسابه في «تويتر»: «النموذج الإماراتي في تمكين المرأة مشرّف وأثبت أن الاستثمار في تعزيز دورها رهان ناجح واستثمار في نهضة المجتمع، نفخر بجهود ابنة الإمارات وتميزها في مختلف المجالات وعلى كافة المستويات. 
في #يوم_المرأة_الإماراتية نهنئ رائدة تمكين المرأة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك وجميع الإماراتيات».

أنور قرقاش
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يوم المرأة الإماراتية
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