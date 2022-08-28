«الإمارات للدراسات»: تعزيز الناتج الفكري للمرأة

أبوظبي (الاتحاد)

عقد مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، وبمناسبة الاحتفال بـ«يوم المرأة الإماراتية» جلسةً حواريةً بعنوان «تعزيز الناتج الفكري للمرأة الإماراتية وإبرازه في المجتمع»، بمكتبة اتحاد الإمارات بمقرّ المركز في أبوظبي، ضمّت عدداً من الوجوه النسائية البارزة وأصحاب التجربة المهنية الناجحة من الإماراتيات.

وأكّد الدكتور سلطان محمد النعيمي، مدير عام المركز، في افتتاح الجلسة الحوارية، ضرورة تمكين ودعم العنصر النسائي في دولة الإمارات، مشيراً إلى أهمية حضور المرأة في ميادين العلوم المختلفة والمعرفة والبحث العلمي وغيرها، موضّحاً أن مشاركة المرأة الإماراتية وحضورها البارز ضمن فريق العمل بمركز الإمارات للدراسات، ما هو إلا تأكيد على كفاءتها وقدراتها المتميزة، حيث يضم المركز عدداً من الباحثات في تخصصات عدة، أبرزها العلوم السياسية وتقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي.

وبدأت الجلسة التي أدارتها الدكتورة ابتسام علي الطنيجي، مدير قطاع خدمة المجتمع بالإنابة في المركز، بتعريف الحاضرات بأنفسهنّ وما حقَّقْنه من إنجازات كانت مصدر فخر واعتزاز لهنّ في مسيرة نجاحهنّ الوطنية. وثمّنت الحاضرات دور القيادة الرشيدة الداعم منذ عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والمساندة الكبيرة التي تحظى بها المرأة في دولة الإمارات من جانب سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات».