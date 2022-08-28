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الإمارات

«الصحفيين»: «ابنة الإمارات» نموذج للطموح والعطاء

إعلاميات إماراتيات خلال الاحتفالية (من المصدر)
29 أغسطس 2022 03:37

دبي (الاتحاد)

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هنأت جمعية الصحفيين الإماراتية الإعلاميات بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية. وقال محمد الحمادي رئيس الجمعية، إن يوم المرأة الإماراتية يشكل فرصة للتعبير عن الاعتزاز الرسمي والشعبي بالإنجازات التي حققتها «ابنة الإمارات»، ومساهمتها المتميزة في النهضة الحضارية والمسيرة التنموية المستدامة للدولة، وما تبوأت من مناصب قيادية رفيعة مثلت من خلالها وطنها خير تمثيل في المحافل الإقليمية والدولية، وذلك بفضل الجهود الرائدة والنهج الحكيم لقيادتنا الرشيدة، الداعمة للمرأة وتفوقها وإنجاح دورها كشريك رئيس في التنمية وجعلها نموذجاً في الطموح والإبداع والعطاء.
جاء ذلك على هامش الاحتفالية التي نظمتها جمعية الصحفيين الإماراتية بالمناسبة. ونظمت الجمعية جولة بحرية لعضوات الجمعية انطلقت من مرسى دبي، وتخللت الرحلة على العديد من الفقرات والمسابقات الثقافية والتراثية والترفيهية.
وحرصت الجمعية، خلال المسابقات الثقافية والتراثية، على التعريف بالرعيل الأول من الإعلاميات والصحفيات اللواتي اعتبرن شريكاً أساسياً في بناء قواعد العمل الإعلامي. وقالت فضيلة المعيني آمين سر جمعية الصحفيين الإماراتية: إن مسيرة هؤلاء الإعلاميات التي امتدت على مدار عقود حملت في طياتها الكثير من الخبرات استمدت منها أجيال وطورتها، نموذجاً للعمل في المجال الإعلامي على الرغم من أنه لم يكن سهلاً، لكن تشجيع القيادة وإيمانها بالمرأة في كل المجالات، وما وفرته لها من دعم وتمكين وتأهيل كان حافزاً لتجاوز هذه الصعوبات والتغلب عليها.

جمعية الصحفيين الإماراتية
الإمارات
المرأة الإماراتية
يوم المرأة الإماراتية
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