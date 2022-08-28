سارة الأميري: إنجازات ابنة الإمارات بلغت العالمية

دبي (الاتحاد)

أكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، أن القيادة الرشيدة تدعم بشكل مستمر المرأة الإماراتية في كافة المجالات والمواقع، وبفضل هذا التحفيز وصلت إنجازات ابنة الإمارات إلى العالمية.

وأضافت معاليها: تلعب المرأة الإماراتية دوراً محورياً في ازدهار وريادة وطنها، معززة حضورها القوي بالعلم والمعرفة والبحث والتطوير والابتكار، وهي التي تنظر إليها قيادتنا الرشيدة على أنها شريك أساسي في إنجازاتنا الوطنية خلال الخمسين عاماً الماضية.

وأضافت معاليها أن الاحتفال بهذا اليوم الوطني المهم، يحمل فرصة نتوجه من خلالها بكل معاني الشكر والعرفان لقيادتنا الرشيدة، ممثلة في صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، على دعمهم المستمر لإبراز المرأة الإماراتية في كافة المجالات العلمية والمهنية والمعرفية.

ورفعت معاليها إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، كل معاني الشكر والتقدير على الرعاية والدعم اللامحدود الذي تقدمه سموها للمرأة الإماراتية، والذي أثمر عن إنجازات نسائية غير مسبوقة.

وأشارت معاليها إلى أن يوم المرأة الإماراتية يمثل فرصة مثالية لرصد جهود ابنة الإمارات الحريصة على التميز الإنساني والمهني، وإبراز بصماتهن التي تترك أثراً إيجابياً في المجتمع، وتمهد الطريق للأجيال القادمة لمواصلة مسيرة نمو وازدهار الوطن، إضافة إلى الحضور القوي للمرأة في قطاعات مختلفة.

ونوهت معاليها بالجهود المبذولة تحت قيادة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، رئيس مجلس التعليم والموارد البشرية، ودوره الداعم لقدرات المرأة علمياً ومعرفياً، من خلال تحسين المخرجات التعليمية لتكون كفيلة بتطوير المنظومة التعليمية في الدولة.