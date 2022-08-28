«إحصاء أبوظبي»: 14000 سيدة أعمال يدرن 12473 مشروعاً

أبوظبي (وام)

يضم مجلس سيدات أعمال أبوظبي أكثر من 14000 سيدة أعمال يدرن 12473 مشروعاً عام 2021 مقارنة بـ 477 مشروعاً فقط عام 2010، حسب تقرير أصدره مركز الإحصاء - أبوظبي.

وأظهر التقرير الصادر، بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، أن المرأة تشكل 43% من المستثمرين في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

ونوه بالارتفاع في نسبة المرأة الظبيانية التي تتولى مناصب قيادية في سوق العمل من 11% عام 2017 إلى ما يقرب من 14% عام 2021 لتساوي نسبة الإماراتيين الذين يتولون مناصب قيادية خلال العام نفسه.

المرأة مُعلمة

ووفق التقرير، شهد قطاع التعليم قفزات نوعية تضاعفت فيها المدارس والجامعات نتيجة لإسهامات الدولة المستمرة في دعم قطاع التعليم على مدار عقود، لعبت المرأة خلالها دوراً محورياً لبناء بيئة تعليمية متميزة تعكس الرؤية الثاقبة للمغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان. وتشير الإحصاءات إلى ارتفاع عدد المعلمات الإماراتيات في أبوظبي بنسبة 8.6% خلال الفترة من 2015 و2022 حيث وصل عددهن إلى 4287 معلمة إماراتية.

الرعاية الصحية

تستمر المرأة في تقديم إسهامات مشرفة وترك بصمة متفردة في مجال الرعاية الصحية، حيث تمثل المرأة أكثر من 69% من إجمالي الإماراتيين العاملين في هذا القطاع بإمارة أبوظبي، وهو ما ظهر بوضوح خلال تقديمها لنموذج متميز في مواجهة وباء «كوفيد 19» ضمن مسيرة هذا القطاع ليكون نموذجاً يحتذى به على مستوى المنطقة والعالم. وتكشف الإحصاءات الخاصة بالكوادر الطبية من النساء في أبوظبي لعام 2021 وصول عدد المواطنات الطبيبات إلى 1085 ليمثلن نسبة 66% من إجمالي الأطباء المواطنين. ويبلغ عدد طبيبات الأسنان 168 طبيبة، بجانب 166 صيدلانية و482 ممرضة. وتعكس هذه المؤشرات جانباً من التطور الذي يشهده واقع المرأة في أبوظبي خلال السنوات الماضية، وهو ما يسهم بفعالية في تعزيز دور إمارة أبوظبي حيث أصبحت المرأة الظبيانية مساهماً أساسياً في مسيرة التقدم ومصدراً لاستدامة المستقبل وذلك بمشاركتها الوطنية المشرفة في كافة القطاعات الاتحادية والمحلية.

سوق العمل

ونجحت المرأة في إثبات قدراتها في مجالات عمل متعددة بفضل الدعم المتواصل الذي توفره القيادة الرشيدة والمبادرات الكريمة، وعلى رأسها مبادرة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك الخاصة بإنشاء مكتب توظيف الخريجات الذي يساعد الخريجات على إيجاد فرص عمل مناسبة.

وقال أحمد محمود فكري، المدير العام لمركز الإحصاء - أبوظبي: «أرسى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، أسساً قوية ما زالت تؤتي ثمارها في إبراز دور المرأة في المجتمع، وتحقيق ما فيه الخير لأجيالنا الحالية والقادمة».