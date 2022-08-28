بدعم «أم الإمارات».. المرأة الإماراتية في أرفع المناصب

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت الشيخة ميثاء بنت أحمد بن مبارك آل نهيان، رئيسة مجلس أمناء مؤسسة ميثاء بنت أحمد آل نهيان للمبادرات المجتمعية والثقافية، على الدور الكبير الذي أولاه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، للمرأة الإماراتية منذ توليه مقاليد الحكم، حيث آمن بقدراتها، وأهمية الدور الذي تقوم به شريكة للرجل في بناء دولة الإمارات، وتستند استراتيجيته إلى أن تكون المرأة الإماراتية حاضرة وبقوة في كل القطاعات، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية والعسكرية والثقافية وغيرها.

وقالت: «بعد خمسين عاماً على قيام الاتحاد، أصبح للمرأة الإماراتية اليوم دور فعّال ومؤثر، أينما حلت وارتحلت، حتى باتت تتبوأ الكثير من المراكز والمناصب القيادة في دولة الإمارات، وفي المحافل الدولية، وهذا التميز لم يكن ليتحقق إلا بدعم وتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية (أم الإمارات)».

وأضافت: «إن الدعم الكبير الذي توليه (أم الإمارات) والقيادة الرشيدة للمرأة الإماراتية، ساهم بشكل كبير في نجاحات المرأة الإماراتية بمختلف الأصعدة، وإن الخمسين عاماً القادمة ستكون استثنائية للمرأة الإماراتية».

وبهذه المناسبة، تحتفل مؤسسة ميثاء بنت أحمد آل نهيان للمبادرات المجتمعية والثقافية، بالتعاون مع شركة مبادلة للبترول في أبوظبي بيوم المرأة الإماراتية 2022 تحت شعار «واقع ملهم.. مستقبل مستدام».

واحتفالاً بهذه المناسبة، تم تصميم حقائب مستدامة صممت خصيصاً لتوزيعها على المؤسسات والجهات الداعمة للمجتمع، حتى يُستفاد من ريعها في تحقيق أهدافهم.

واستلهمت الشيخة ميثاء بنت أحمد فكرة تصميم الحقيبة المستدامة، من شعار يوم المرأة الإماراتية 2022 الذي أطلقته، «أم الإمارات» سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك. واستنبطت فكرة التصميم الذي يُجسد فكرة الشعار لعام 2022، وتم تنفيذها بأنامل الفنانة الإماراتية الموهوبة، شيخة مغاور.

وحرصت الشيخة ميثاء على أن تكون شجرة الغاف من ضمن التصميم، وقالت: «إن هذه الشجرة تُظهر ارتباط المرأة الإماراتية العميق بجذورها، والتعلم من تجارب الماضي لتحقق النمو الذي يشبه عمق جذور شجرة الغاف، التي تشتهر بها دولة الإمارات، بينما تمثل الحديقة والورود الواقع المُلهم الذي تعيشه ابنة الإمارات والتي زرعت بذورها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات)، حتى أصبح بستاناً تختار منه المرأة الإماراتية التخصص الذي تساهم به في نماء المجتمع، كما ويُعبر المنظار عن رؤية سموها للمرأة الإماراتية وتشجيعها للتطلع لمستقبل مشرق».

ورفعت الشيخة ميثاء بنت أحمد بن مبارك آل نهيان، أسمى آيات الشكر والعرفان إلى القيادة الرشيدة، وإلى «أم الإمارات»، بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، هذه المناسبة الوطنية التي تجسد بشكل جلي النموذج الإماراتي العالمي والملهم في تمكين المرأة في مختلف المجالات، حتى باتت شريكاً فاعلاً في المجتمع، وجوهر مسيرة الإمارات الحضارية والتنموية.

«همة» تشيد بدعم الشيخة فاطمة

أعربت أمهات أصحاب الهمم عن خالص تقديرهن وامتنانهن لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، للدعم والمساندة والتسهيلات التي وجهت بها وتذليل كل العقبات لتحقيق أهداف جمعية أمهات أصحاب الهمم «همة».

وقالت نورة المريخي رئيسة مجلس إدارة الجمعية: إنه فخر لكل امرأة على أرض الوطن تخصيص مثل هذا اليوم، إذ يؤكد يوم المرأة الإماراتية أنها تحظى ببيئة اجتماعية توفر لها أفضل فرص الحياة من تعليم وعمل تدعمها بالإمكانات التي تؤهلها لتحقيق أسمى الإنجازات وأرفعها لتتميز وتتقلد أرفع المناصب القيادية، مشيرة إلى أن المرأة الإماراتية تعلمت من القيادة الرشيدة الطموح لتحقيق الإنجازات.

سفيرة الفلبين تشيد بجهود الدولة لتمكين المرأة

أشادت جاسلين كوينتانا سفيرة جمهورية الفلبين لدى الدولة بالجهود التي تبذلها دولة الإمارات من أجل تمكين المرأة، وهو ما تجلى واضحاً في كل القطاعات.

وقالت سفيرة الفلبين: إن ابنة الإمارات أثبتت جدارتها عبر المساهمة في نجاح استراتيجيات الدولة المبتكرة، منوهة بالإنجازات الكبيرة التي حققتها الدولة في مجال تمكين المرأة. وثمنت دعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية للمرأة، مشيرة إلى ما تحظى به سموها من مكانة كبيرة في قلوب المجتمع الفلبيني لتعاطفها العميق والتزامها تجاه المرأة والأسرة.

سفيرة مالطا: نماذج مشرقة للمرأة الإماراتية

أشادت ماريا كاميليري سفيرة جمهورية مالطا لدى الدولة بمساهمات المرأة الإماراتية في كل مناحي الحياة.

وقالت سفيرة مالطا: لقيت نماذج نسائية متميزة في كل القطاعات من مهندسات طيران ودبلوماسيات وسفيرات وصحفيات وسيدات أعمال وطبيبات وبنات وأمهات وجدات أسهمن في تقدم الوطن ونهضته. وأكدت أن الإمارات كانت ولا تزال مثلاً يحتذى به في دعم المرأة وتمكينها لتواصل إسهاماتها في مسيرة الوطن وتنمية مجتمعها.

البرلمان العربي للطفل يشيد بأدوار المرأة الإماراتية

أكد أيمن عثمان الباروت الأمين العام للبرلمان العربي للطفل، أن يوم المرأة الإماراتية الذي يصادف الثامن والعشرين من شهر أغسطس من كل عام يأتي هذا العام ليعبر عن مدى النجاح الذي تحققه ابنة الإمارات في المجالات كافة، بفضل الدعم والرعاية والمتابعة من قبل القيادة الرشيدة ورؤيتها في تمكين المرأة لتكون عنصراً فاعلاً في سياسات التنمية والتطور والانتقال نحو المستقبل.

وأشار الباروت، في كلمة له، إلى أن هذا اليوم مناسبة وطنية لتقدير الإسهامات الجليلة لكل امرأة إماراتية وهي تبذل وتسعى من أجل رفعة ورخاء وتقدم الوطن. وأوضح أن دولة الإمارات العربية المتحدة عززت من قدرة المرأة الإماراتية، وفتحت أمامها المجالات لتولي مناصب قيادية في القطاعات الحكومية والخاصة على حد سواء، واحتلت في ضوء ذلك مكانة متميزة ومتقدمة في مسيرة التنمية بالدولة، وأصبحت تلعب دوراً مهماً وفاعلاً في المجالات كافة.