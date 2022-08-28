هند مانع العتيبة: الإمارات تضطلع بدور رائد عالمياً في تمكين المرأة

أبوظبي (وام)

أكدت هند مانع العتيبة سفيرة الدولة لدى الجمهورية الفرنسية، أن دولة الإمارات تضطلع بدور رائد عالمياً في تمكين المرأة، مشيرة إلى أن رؤية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، ملهمة للمرأة الإماراتية وكافة النساء، وحفزت ابنة الإمارات على الدخول في ميادين عمل كثيرة ومتنوعة وتحقيق التميز والنجاح. وقالت العتيبة: إننا نعتز ونفتخر بما حققته دولة الإمارات في مجال تمكين المرأة ودعم طموحاتها، فقد نالت الكثير من الرعاية والاهتمام والتقدير، وباتت على استعداد للمرحلة المقبلة من النمو. وأوضحت «إننا في يوم المرأة الإماراتية، من المهم أن نتأمل ما أنجزته دولة الإمارات على صعيد تمكين وتقدم المرأة في كافة المجالات، فقد تقدمت الدولة عام 2020 إلى المركز 18 عالمياً والمركز الأول في العالم العربي في معدلات التكافؤ بين الجنسين، ولدينا هيئات اتحادية، مثل (مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين)، تعمل على جعل دولة الإمارات نموذجاً عالمياً يحتذى به للتوازن بين الجنسين».

وأضافت: «تبلغ نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي 50 في المائة، بالإضافة إلى الحضور الفاعل للمرأة الإماراتية في مجلس الوزراء، كما تُلزم الحكومة جميع الشركات المدرجة بتعيين امرأة واحدة على الأقل في مجالس إدارتها وتقضي قوانين الدولة بالمساواة في الأجور بين النساء والرجال، وفي المجال الدبلوماسي، تشكل النساء حوالي 43 في المائة من القوى العاملة في وزارة الخارجية والتعاون الدولي».

وتوجهت هند مانع العتيبة بالشكر والتقدير إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، على دورها الجوهري والمحوري في دعم المرأة كشريك أساسي في عملية التنمية الشاملة لدولة الإمارات وازدهارها.

وأضافت: «أنشأت سموها عام 1973، جمعية نهضة المرأة الظبيانية لتنظيم فصول محو الأمية للنساء، وأفضت الجمعية في نهاية المطاف إلى تأسيس الاتحاد النسائي العام، وقد كان معدل معرفة القراءة والكتابة لدى النساء حوالي 30 في المائة آنذاك أما اليوم، فتتابع 95 في المائة من خريجات المدارس الثانوية تعليمهن في مؤسسات التعليم العالي».

وقالت: بصفتي سفيرة لدولة الإمارات، أعتز بالمشاركة في هذه المرحلة من التطوير ومن نمو وطني، وقد بذلت قيادتنا الرشيدة جهوداً استثنائية لتزويد المرأة الإماراتية بالمهارات اللازمة للنهوض بالدولة، من خلال الاهتمام بالتعليم وإمدادها بالمهارات اللازمة لتكون قادرة على إحداث التأثير الإيجابي في كافة مناحي الحياة، وعليه استطاعت المرأة الإماراتية أن تثبت براعتها في مجالات جديدة مثل استكشاف الفضاء، حيث شكلت المرأة 80 في المائة من الفريق العلمي الخاص بـ «مسبار الأمل» الذي وصل إلى مدار المريخ لاستكشافه، مما يفتح آفاقاً جديدة أمام الفتيات نحو المستقبل المشرق.

واختتمت هند مانع العتيبة قائلة: من المهم أن نسلط الضوء عند حديثنا عن المرأة الإماراتية على ما تقوم به سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، من دعم متواصل للمرأة، والذي كان له الأثر الكبير في ما وصلنا إليه وحققناه من نجاحات على مختلف الأصعدة، لقد ألهمتني سموها وكذلك مهدت الطريق أمامي ولغيري من النساء، وشجعتنا على الدخول والنجاح في ميادين كثيرة ومتنوعة.