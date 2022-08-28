91 % من موظفات «نقل عجمان» إماراتيات

عجمان (وام)



احتفلت هيئة النقل بعجمان، بيوم المرأة الإماراتية، الذي يمثل مناسبة وطنية مهمة ومحطة سنوية تسلط الضوء على نجاحات ابنة الإمارات والإنجازات الفارقة والقفزات النوعية التي حققتها الدولة في مجال تمكين المرأة. وأكدت «الهيئة»، بهذه المناسبة، أن شعار يوم المرأة الإماراتية هذا العام «واقع ملهم.. مستقبل مستدام» يمثل صميم عملها لتحقيق الاستدامة والتكامل بين الخدمات لدعم منظومة النقل في الإمارة، بالتركيز على الممارسات والمبادرات التي ترفع كفاءة وسائل النقل. ونوهت بأن نسبة الموظفات الإماراتيات في «الهيئة» تشكل 91% من إجمالي القوى النسائية العاملة، بحيث تعتبر «الهيئة» من المؤسسات الوطنية الداعمة لها في هذا القطاع الحيوي حرصاً على نهج القيادة الرشيدة لدعم وتمكين المرأة.