التنمية الأسرية تنظم «خطوة نحو مستقبل ملهم»

أبوظبي (الاتحاد)

تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات».. تحتفل مؤسسة التنمية الأسرية بيوم المرأة الإماراتية تحت شعار «واقع ملهم.. مستقبل مستدام».

وتسلط مؤسسة التنمية الأسرية في هذه المناسبة الضوء على إنجازات الدولة، وجهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» في مجال تمكين المرأة الإماراتية، وتثمين جهود سموها المعطاءة للارتقاء بمسيرة ابنة الإمارات، وبناء أجيال قادرة على حمل أمانة الوطن والمحافظة على مكتسباته، وتأهيلهم لصياغة مستقبل ريادي للدولة، لتقابل المرأة الإماراتية كل ذلك الدعم بالتفاني والإخلاص، فاجتهدت ونهلت من معين العلم والمعرفة حتى أبدعت وتألقت وغدت قصة نجاحها نموذجاً يحتذى به عالمياً في العديد من المجالات وعلى مختلف الصُّعد.

وتستشرف مؤسسة التنمية الأسرية من خلال الملتقى التدريبي التي تنظمه تحت عنوان «خطوة نحو مستقبل ملهم»، في مركز ربدان ومركز جبل حفيت المجتمعي، خطى المرأة الإماراتية نحو مستقبل مستدام، بالإضافة إلى تعزيز دور الجهات الوطنية في خلق مستقبل مستدام لابنة الإمارات بما يتوافق مع مبادئ الخمسين، من خلال جلسة رئيسية تستضيف عدداً من سيدات حققن إنجازات استثنائية لتسليط الضوء على قصص نجاحهن الملهمة، وورشة تدريب تطبيقي تعتمد منهج التدريب التطبيقي لتمكين المشاركات من وضع خطة عملية للتخطيط للمستقبل ضمن رؤى استشرافية للخمسين المقبلة.

وتناقش مؤسسة التنمية الأسرية في اليوم الثاني للملتقى تأهيل الفتيات للتخطيط الأمثل للمستقبل من خلال الجلسة الافتتاحية التي تتناول إنجازات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك باعتبارها شخصية ملهمة ودورها الكبير في دعم وتمكين المرأة الإماراتية، حيث يتم استضافة عدد من الشخصيات الإماراتية الملهمة، بالإضافة إلى ورش عمل تهدف للوصول إلى مخرجات تمكن المرأة الإماراتية بخطط لمستقبل ملهم، والتعرف على المهارات والسلوكيات الحياتية المستقبلية للمرأة الإماراتية.

وعلى هامش الملتقى التدريبي للأسر المنتجة، سيتم إقامة معرض «طموح إماراتية» في مركز ربدان، وذلك بهدف تعزيز التمكين الاقتصادي بين الأسر المنتجة، وتوفير فرصة تسويقية للأسر المنتجة، بالإضافة إلى بناء قاعدة بيانات للمرأة المنتجة لنادي التمكين الاقتصادي.