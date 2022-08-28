76 % نسبة الإماراتيات من إجمالي موظفات «اتصالات من إي آند»

أبوظبي (وام)

تواصل «اتصالات الإمارات»، التي أطلقت هويتها المؤسسية المحدّثة تحت العلامة التجارية «اتصالات من إي آند»، جهودها لتعزيز حضور المرأة الإماراتية في قطاع التكنولوجيا وتوفير فرص عمل نوعية للمواطنات في مختلف قطاعات الشركة، لا سيما في ظل تحقيقها نسب توطين للمرأة تعد الأعلى على مستوى القطاع التجاري في دولة الإمارات. فقد ارتفعت نسبة المواطنات الإماراتيات من إجمالي الموظفات لتصل إلى قرابة 76% حالياً في «اتصالات الإمارات» التي من أوائل الشركات الإماراتية، التي أسهمت في تمكين المرأة الإماراتية، وقدمت نموذجاً يحقق كل قيم وتوجهات الدولة حيال التوازن بين الجنسين.

وتحتفي «اتصالات من إي آند» بيوم المرأة الإماراتية الذي يأتي هذا العام تحت شعار «واقع ملهم.. مستقبل مستدام»، بتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، إذ تؤكد «اتصالات من إي آند» أن المرأة الإماراتية تتمتع بكامل الدعم والمزايا الوظيفية التي يتمتع بها الذكور داخل الشركة وعلى كافة المستويات، بدءاً من مراحل التعيين الأولى كخريجة متدربة مروراً بكافة مراحل التدريب والتأهيل والتطوير.