الإماراتية شريك فاعل في البناء والتنمية

آمنة الكتبي (دبي)

أكدت إماراتيات أن المرأة في دولة الإمارات خلال السنوات الخمسين الماضية كانت لها بصمة كبيرة في تاريخ الدولة منذ تأسيس الاتحاد، حيث بدأ الاستثمار في المرأة الإماراتية من خلال إعطاء الأولية لتعليمها وتطوير مقدراتها وإمكاناتها. وأشرن إلى أن المرأة الإماراتية وصلت إلى مكانة مرموقة لم تبلغها المرأة في أي من المجتمعات الأخرى بفضل الدعم الكبير والاهتمام الخاص الذي حظيت به من القيادة الرشيدة منذ عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، حيث شغلت مكانة كبيرة في فكره ونهجه، وتهيأت لها أسباب النجاح والتفوق في القطاعات الحيوية كافة، وميادين العمل الوطني، فأصبحت شريكاً فاعلاً وعنصراً أساسياً في عملية البناء والتنمية، وتنشئة الأجيال.

عزة النعيمي

وقالت عزة عبدالعزيز النعيمي، مساعد مدير- العلامة التجارية والجودة في متحف دبي المستقبل، إن القيادة الرشيدة لها الدور الأكبر في تمكين المرأة، موضحة أن ابنة الإمارات تفخر بإنجازات الدولة لأنها جزء أساسي منها، وأن ما تحقق من إنجازات تنموية غير مسبوقة خلال الخمسين عاماً من قيام الاتحاد، كانت شريكاً فاعلاً فيه، فقد سعت القيادة الحكيمة لدعم المرأة الإماراتية في رسم خريطة المستقبل، وعملت على تنمية قدراتها وتأهيلها، وتعزيز دورها في عمليه البناء والنهضة من خلال المشاركة في جميع مجالات الحياة.

وأضافت: «لا شك في أن المرأة الإماراتية بتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية (أم الإمارات)، بمساندتها ودعمها باستمرار، ستحقق ما لديها من طموحات ورؤى، وحرص على أن تكون شريكاً في تخيل وتصميم وصناعة المستقبل، وعلى المرأة الإماراتية أن تختار المجال الذي يناسب مكانتها والرسالة الوطنية والإنسانية النبيلة التي تحملها لترتقي بالمجتمع إلى أعلى المستويات، وتعزز مكانة الدولة في أهم المؤشرات الدولية».

منى الأحمدي

تمكين المرأة

قالت منى الأحمدي، مدير العقود والمشتريات في متحف دبي المستقبل: «بدأت العمل مهندسة، وأكملت الماجستير، لأتوجه بعد ذلك إلى إدارة المشاريع الهندسية، ومن هناك اخترت الخوض والتعمق في مجال إدارة العقود والمشتريات، وأسعى دوماً إلى تخطي التحديات واستكشاف مجالات جديدة أتطلع من خلالها إلى التطور، وكل يوم نعيشه على أرض دولة الإمارات هو يوم جديد وضعت فيه القيادة الرشيدة ثقتها لتمكين المرأة، وهذا اليوم الذي خصت به أمنا سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات) المرأة الإماراتية لتحتفي بها، ما هو إلا شاهد على ذلك، حيث الواقع الذي يلهمنا».

ميثاء المزروعي

لا مستحيل

أكدت ميثاء المزروعي، مساعد مدير المشاريع في متحف المستقبل، أن المرأة الإماراتية تحظى بدعم غير محدود من قيادتنا الرشيدة، ومساندة مستمرة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، مكنتها هذه الثقة من إثبات بأن لا مستحيل في طموحها وإنجازاتها، محلياً وعالمياً في مختلف القطاعات الابتكارية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والدبلوماسية والإبداعية، وصولاً إلى قطاعات تصميم وصناعة وريادة المستقبل.

وأضافت بمناسبة يوم المرأة الإماراتية: «نحمل من متحف المستقبل رسالة عرفان وامتنان لدعم قيادتنا الرشيدة، وجهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات) لتمكين المرأة في كل الميادين، ورسالة تقدير لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين على كل ما يحققه للمرأة في دولة الإمارات، ورسالة فخر واعتزاز بكل امرأة إماراتية تساهم في صناعة مستقبل مشرق لمجتمعنا ودولتنا وعالمنا، وترسخ مكانة الإمارات عاصمة عالمية لتخيّل المستقبل وتصميمه وابتكار حلوله المبتكرة من أجل غد أفضل للمجتمع الإنساني».

فاطمة الشامسي

أعلى المناصب

قالت فاطمة الشامسي، رئيس قسم السياسات والتشريعات في وكالة الإمارات للفضاء، وتمثل قطاع الفضاء الإماراتي في برنامج خبراء الإمارات: «آمنت القيادة الرشيدة بدور المرأة الإماراتية وبكفاءتها وقدرتها وتميزها، ما مكنها من الوصول إلى أعلى المناصب في القطاعات كافة».

وأضافت «انضممت إلى وكالة الإمارات للفضاء عام 2018، وتشمل مهامي الرئيسية دعم تطوير وإدارة الاستراتيجية الوطنية للفضاء 2030، وإعداد التقارير المتعلقة باقتصاد الفضاء والاستدامة، كما شاركت بفعالية في العمل المتصل بلجنة الأمم المتحدة لاستخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية، وقبل التحاقي بوكالة الإمارات للفضاء، عملت في وظيفة خبير استراتيجي ومهندس بحوث لدى هيئة أبوظبي الرقمية وجامعة خليفة ووكالة العلوم والتكنولوجيا والبحوث في سنغافورة».

حصلت فاطمة الشامسي على درجة الماجستير بمرتبة الشرف في علوم الحوسبة والمعلومات من جامعة خليفة، وعلى البكالوريوس في تكنولوجيات الأمن والشبكات من جامعة زايد، كما أنها خريجة برنامج دراسات الفضاء من جامعة الفضاء الدولية عام 2020.