قيادات نسائية عربية لـ«الاتحاد»: الإماراتيات عصر ذهبي في مسيرة «التمكين»

أحمد مراد (القاهرة)

اعتبرت قيادات نسائية عربية تجربة دولة الإمارات في مجالات تمكين المرأة من أفضل التجارب سواء على المستوى الخليجي أو العربي، ووصفوها بـ«تجربة مثالية» ساهمت في النهوض بالمرأة الإماراتية سياسياً واقتصادياً واجتماعياً.

وأكدت القيادات النسائية العربية لـ«الاتحاد» أن يوم المرأة الإماراتية مناسبة وطنية مهمة تسلط الضوء على قصص النجاح الملهمة التي سطرتها المرأة الإماراتية في جميع مواقع العمل. وأشرن إلى الدور الحيوي الذي اضطلعت به سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، في مجال تعزيز دور المرأة الإماراتية، وترسيخ حضورها المتميز في المجالات كافة، وقد كان لسموها الدور الأبرز في رسم وإعداد وتنفيذ خريطة طريق تمكين المرأة الإماراتية، وتذليل العقبات التي تعترض طريقها، وساهمت بشكل كبير في بناء قدرات المرأة الإماراتية في مختلف المجالات.

ميرفت التلاوي

مناسبة وطنية

وأشادت السفيرة ميرفت التلاوي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة سابقاً، والرئيسة السابقة للمجلس القومي للمرأة في مصر، في تصريحات لـ«الاتحاد»، بما حققته المرأة الإماراتية من مكاسب ومكانة مرموقة سواء على المستوى السياسي أو الاجتماعي أو الاقتصادي أو الثقافي، مشددة على أهمية الدعم والرعاية التي تتلقاها المرأة الإماراتية من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات».

واعتبرت السفيرة ميرفت التلاوي يوم المرأة الإماراتية مناسبة وطنية مهمة تسلط الضوء على قصص النجاح الملهمة التي سطرتها المرأة الإماراتية في جميع مواقع العمل، مؤكدة أن يوم المرأة الإماراتية هذا العام يأتي في ظل وجود العديد من الإنجازات والنجاحات التي حققتها المرأة الإماراتية، وهو ما جعل دولة الإمارات العربية المتحدة تقطع أشواطاً متقدمة في طريق تمكين المرأة وكفالة حقوقها السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

أم الإمارات

وثمنت وكيل الأمين العام للأمم المتحدة سابقاً، والرئيسة السابقة للمجلس القومي للمرأة في مصر، الدور الحيوي الذي قامت به سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، في مجال تعزيز دور المرأة الإماراتية، وترسيخ حضورها المتميز في المجالات كافة، سواء من خلال رئاستها للاتحاد النسائي العام، أو رئاستها للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، أو رئاستها لمؤسسة التنمية الأسرية.

وقالت السفيرة ميرفت التلاوي: «في يوم المرأة الإماراتية نتذكر جميعاً الدور المهم الذي قامت به سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك في تأسيس الاتحاد النسائي في أغسطس عام 1975، الأمر الذي جعلها رائدة الحركة النسائية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويعود لها الفضل أيضاً في الإعلان عن يوم المرأة الإماراتية عام 2014 باعتباره مناسبة وطنية تحتفل به جميع مؤسسات الدولة، وفرصة سنوية لتجديد العزم على المضي قدماً نحو مزيد من إجراءات وقرارات تمكين المرأة الإماراتية سياسياً واجتماعياً واقتصادياً». وأضافت: «لقد كان للاتحاد النسائي العام برئاسة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، دور مؤثر في رسم وإعداد وتنفيذ خريطة طريق تمكين المرأة الإماراتية، وتذليل العقبات التي تعترض طريقها، وعلى مدى ما يزيد على 4 عقود حقق الاتحاد النسائي العام برئاسة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك كثيراً من الإنجازات عبر إطلاق البرامج والمبادرات التي ساهمت بشكل كبير في بناء قدرات المرأة الإماراتية في مختلف المجالات».

عهدية أحمد السيد

كفاءة وعطاء وولاء

أما القيادية النسائية البحرينية، عهدية أحمد السيد، الرئيسة السابقة لجمعية الصحفيين البحرينية، والمستشارة بوزارة شؤون مجلس الوزراء البحريني، فتؤكد لـ«الاتحاد» أن المرأة الإماراتية صاحبة مسيرة مشرفة في العمل والبناء والتنمية، وقد قطعت خلال العقدين الماضيين خطوات متسارعة على طريق التمكين السياسي والاجتماعي والاقتصادي.

وأوضحت أن المرأة الإماراتية نجحت في أن تُثبت قدراتها ومهاراتها العلمية والعملية، وكان ذلك النجاح مرتبطاً بدعم القيادة السياسية الإماراتية التي آمنت بأهمية تعزيز مشاركة المرأة وتمكينها، وتفعيل دورها في مسيرة البناء والتنمية.

وأشارت عهدية إلى تميز المرأة الإماراتية بالكفاءة والعطاء والولاء، سواء تجاه مجتمعها أو أسرتها أو بلادها، وقد نجحت في استغلال الفرص، لا سيما في مجال المشاركة السياسية، وهو ما ظهر جلياً بعد القرار التاريخي الذي أصدره المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان «رحمه الله» عام 2019 برفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50 في المئة، الأمر الذي مثل شوطاً بارزاً في مسيرة تمكين المرأة الإماراتية، بعدما ضمنت نصف مقاعد المجلس الوطني الاتحادي.

وأوضحت المستشارة بوزارة شؤون مجلس الوزراء البحريني أن تجربة المرأة الإماراتية تُعتبر واحدة من أفضل التجارب النسائية سواء على مستوى الدول الخليجية خاصة أو على مستوى الدول العربية عامة، وهو الأمر الذي تعكسه العديد من الحقائق والأرقام التي تشير إلى التواجد القوي للمرأة الإماراتية في تشكيل الحكومة الإماراتية من خلال وجود 9 وزيرات يتولين حقائب وزارية مهمة، فضلاً عن التمثيل المشرف للمرأة الإماراتية في السلك الدبلوماسي من خلال وجود 7 سفيرات وأكثر من 40 عنصراً نسائياً في البعثات الخارجية لدولة الإمارات.

وذكرت أن مكاسب ونجاحات المرأة الإماراتية لا تقتصر على النواحي السياسية فحسب، إذ أصبح لها وجود قوي ومتميز في جميع المجالات، حيث تشكل المرأة الإماراتية 46.6 في المئة من سوق العمل، و66 في المئة من العاملين في القطاع الحكومي، منهن 30 في المئة يشغلن مناصب قيادية، وغيرها من المؤشرات التي تعكس المكانة المرموقة التي وصلت إليها المرأة الإماراتية، وثقة القيادة الإماراتية في الكوادر النسائية.

رانيا يحيى

تجربة مثالية

اعتبرت الدكتورة رانيا يحيى، عضو المجلس القومى للمرأة في مصر، ورئيسة قسم فلسفة الفن بأكاديمية الفنون، تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة في دعم قضايا المرأة والنهوض بها من أفضل تجارب التمكين سواء على المستوى الخليجي أو العربي، ووصفتها بـ «تجربة مثالية» في مجال النهوض بالمرأة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً.

وأكدت الدكتورة رانيا لـ«الاتحاد» أن يوم المرأة الإماراتية يُعتبر «شهادة تقدير» للمرأة التي تثبت يوماً بعد يوم أنها تستحق المكانة المتميزة التي وصلت إليها حالياً، علماً بأن جميع المؤشرات والمعايير الإقليمية والعالمية تشير إلى أن دولة الإمارات حققت مراكز متقدمة في مجالات دعم المرأة وتمكينها، الأمر الذي جعل المرأة الإماراتية شريكة رئيسة في الطفرة الحضارية غير المسبوقة التي تشهدها دولة الإمارات حالياً.

وقالت الدكتورة رانيا: «يكفي الإشارة هنا إلى المشاركة الإيجابية والفعالة للمرأة الإماراتية في أهم الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات خلال الأعوام الأخيرة، ومن أبرزها إطلاق مسبار الأمل، وتشغيل محطات براكة للطاقة النووية السلمية، فقد كان للمرأة الإماراتية دور مهم في تحقيق هذين الإنجازين، وهو ما يعكس مدى المكانة المرموقة التي وصلت إليها المرأة الإماراتية».

وأعربت عضو المجلس القومي للمرأة في مصر عن إعجابها وتقديرها لاختيار امرأة لتكون وزيرة للسعادة في دولة الإمارات العربية المتحدة، الأمر الذي تتميز به الإمارات عن غيرها، ويعكس مدى الاهتمام الذي توليه الحكومة الإماراتية للمرأة وقضاياها، ومدى ما تتمتع به المرأة الإماراتية من قوة وإرادة.