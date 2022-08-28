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مخيم الإمارات للذكاء الاصطناعي ينمي مهارات 7550 من الشباب والطلاب

عمر سلطان العلماء
29 أغسطس 2022 03:36

دبي (الاتحاد)

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اختتم مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد في حكومة دولة الإمارات، بالتعاون مع البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي، فعاليات مخيم الإمارات للذكاء الاصطناعي، الذي ساهم في تعزيز مهارات أكثر من 7750 من أجيال المستقبل، بالشراكة مع نخبة من الشركاء ضمت أكثر من 20 جهة وطنية وشركة عالمية كبرى متخصصة في مجالات الذكاء الاصطناعي والبرمجة.
وغطى المخيم الصيفي للذكاء الاصطناعي هذا العام 77 موضوعاً متنوعاً شملت مختلف فئات المجتمع من الأطفال وطلاب المدارس والجامعات والمطورين وخبراء البرمجة والذكاء الاصطناعي، وهدفت لتعزيز مهاراتهم المستقبلية وتشجيع الاستفادة من خبراء التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وصقل المعرفة الأكاديمية بورش عملية تنمي قدراتهم وتستشرف المستقبل الرقمي.
وأكد معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، أن بناء المستقبل الرقمي يقوم على الاستثمار في صناع المستقبل من الطاقات الشابة، وتمكينهم بالمهارات والمعرفة العلمية والعملية ودمجهم مع الخبرات المحلية والعالمية الناجحة لتطبيق أفضل الممارسات الرقمية في الدولة، وصناعة المستقبل الرقمي من خلال توظيف آليات الذكاء الاصطناعي.
وقال معالي عمر سلطان العلماء إن الإقبال الواسع على فعاليات الدورة الرابعة لمخيم الإمارات الصيفي للذكاء الاصطناعي يعكس وعي المجتمع وحرص الحكومة على تعزيز القدرات في مجالات العالم الرقمي، وتطلعهم المشترك إلى استكشاف جوانب عالم الميتافيرس والذكاء الاصطناعي والبرمجة، ويؤكد أهمية البرامج والمخيمات والمبادرات لنشر ثقافة الذكاء الاصطناعي والمهارات المستقبلية في المجتمع وتهيئة بنية تحتية رقمية قوية في دولة الإمارات تضمن استدامة التطور الرقمي.
وقال محمد أمين، النائب الأول للرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا لدى «دِل تكنولوجيز»: «شهدت المبادرة تسجيل 1000 طالب من أكثر من 40 جنسية مختلفة، تتراوح أعمارهم بين 9 و17 عاماً، تعلموا في هذا البرنامج أساسيات الذكاء الاصطناعي والبرمجة، كما قمنا باستضافة 200 جلسة ترميز لتعليم الطلاب كيفية البرمجة باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، لمواكبة التطورات العلمية في جميع مجالات البرمجة».
ولفت بشار كيلاني، العضو المنتدب لـشركة أكسنتشر الشرق الأوسط، إلى أن مشاركة «أكسنتشر» في مخيم الإمارات للذكاء الاصطناعي تأتي بهدف تطوير المواهب الشابة من خلال التعليم والتدريب لدعم التحول المتسارع للاقتصاد الرقمي. وأتاح المخيم الصيفي للذكاء الاصطناعي للشباب فرصة تعلم آليات الذكاء الاصطناعي ومعرفة آليات التفكير المستقبلي، وتوظيف هذه المعرفة في ابتكار حلول نوعية للتحديات المستقبلية والتعرف على آفاق الميتافيرس وفرص التطوير التكنولوجي.
وتم تنظيم ورش العمل وفعاليات المخيم بمشاركة نخبة من الشركات العالمية في مجال التكنولوجيا الحديثة والشركات الرائدة في دولة الإمارات، وبلدية دبي ومختبرات دبي للمستقبل ومتحف اللعب التجريبي.

الإمارات
الذكاء الاصطناعي
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