«تنمية المجتمع» بأبوظبي تعلن عن أتمتة تقييم مهنيي الرعاية الاجتماعية

أبوظبي (الاتحاد)

تعاونت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي مع شركة بروميترك العالمية والمختصة في أتمتة وتقديم الاختبارات في المجال المهني لأتمتة اختبارات الكفاءة المهنية التي تقدمها الدائرة، وسيتمكّن المتقدمون من إجراء الاختبار في أحد مراكز الشركة تمهيداً لاستكمال إجراءات حصولهم على الرخصة. ويبلغ عدد مراكز الاختبارات التي سيتمكن المهني من عقد الاختبار فيها لما يقارب 3000 مركز موزعة في 160 دولة حول العالم. وقال مبارك العامري المدير التنفيذي لقطاع الترخيص والرقابة الاجتماعية في الدائرة، إن التعاون مع شركة عالمية متخصصة يتيح اعتماد نموذج الاختبار الرقمي لتقييم المهنيين بصورة موحدة وعلى أسس ثابتة وبمعايير أوسع، مع تبسيط إجراءات الترخيص، وضمان أهلية والتزام المرشحين، كما سيمكننا ذلك من تقديم خدمات أفضل لفئات المجتمع المستفيدة من الخدمة.

وأضاف العامري: استهدفت عملية أتمتة اختبارات الكفاءة لمهنيي الرعاية الاجتماعية مراحل مختلفة مع شركاء خارجيين وداخليين، تشمل وضع المعايير وتطوير الأسئلة تبعاً لها لجميع فئات مهنيي الرعاية الاجتماعية التي ترخصها الدائرة، بالإضافة إلى مراجعة الاختبارات المطورة من قبل مختصين في المجال وإجراء العديد من عمليات التشغيل التجريبية.