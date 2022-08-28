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أنور قرقاش: الإمارات سند للأشقاء والأصدقاء

أنور قرقاش: الإمارات سند للأشقاء والأصدقاء
29 أغسطس 2022 03:36

أبوظبي (الاتحاد)

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أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن الإمارات ستبقى سنداً للأشقاء والأصدقاء.
وأوضح معاليه أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اطلع على أوضاع الشعب الباكستاني، والاحتياجات اللازمة لمواجهة الأزمة الإنسانية، وأن سموه أكد موقف الإمارات الثابت تجاه مساندة باكستان في كافة الظروف.
وقال معاليه، في تغريدة على حسابه في «تويتر»: «في اتصاله الأخوي مع رئيس الوزراء الباكستاني اطلع رئيس الدولة حفظه الله على أوضاع الشعب الباكستاني والاحتياجات اللازمة لمواجهة الأزمة الإنسانية، وأكد الشيخ محمد بن زايد موقف الإمارات الثابت تجاه مساندة باكستان في كافة الظروف.
الإمارات كعادتها تبقى السند والعضيد للأشقاء والأصدقاء».

أنور قرقاش
الإمارات
محمد بن زايد
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