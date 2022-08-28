«طرق دبي» تنجز 55% من تطوير تقاطع الصقر

دبي (وام)

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي إنجاز 55% من مشروع تطوير تقاطع الصقر الواقع بين شارع الخليج وشارعي خالد بن الوليد والغبيبة وسيجري ربطه مع جسر الشندغة «إنفينيتي» من الجهة الشمالية.

وقال معالي مطر الطاير، المدير العام، رئيس مجلس المديرين في الهيئة: «يأتي المشروع تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتطوير محور الشندغة لمواكبة التنمية المستمرة التي تشهدها المنطقة الواقعة على طول المحور، واستيعاب احتياجات النمو العمراني والسكاني. وأضاف: «يعد مشروع تطوير تقاطع الصقر جزءاً من مشروع تطوير محور الشندغة الذي يمتد على طول شارع الشيخ راشد وشارع الميناء وشارع الخليج وشارع القاهرة بطول 13 كيلومتراً، ويسهم في تطوير تقاطع الصقر لتوفير حركات مرورية حرة على طول محور الشندغة (شارعي الخليج والميناء)، ورفع الطاقة الاستيعابية لشارعي الخليج والميناء ورفع كفاءة الطريق ومستوى السلامة المرورية، إلى جانب توفير مداخل ومخارج لميناء راشد، وتوفير المزيد من المواقف أسفل الجسر الجديد لخدمة المنطقة».

وأوضح معالي مطر الطاير أن الشركة المنفذة للمشروع انتهت من أعمال تنفيذ الجسر الرئيس الشمالي على تقاطع الصقر والربط مع جسر انفينيتي الجديد ونفق الشندغة من جهة ديرة، إضافة إلى الربط مع التقاطعات المحسنة على شارع الشيخ راشد وإنجاز 25% من أعمال تنفيذ النفق المتجه من شارع خالد بن الوليد إلى شارع الميناء، وجار تنفيذ أعمال الجسر الرئيسي الجنوبي، إضافة إلى أعمال الخدمات العميقة ومحطة تصريف مياه الأمطار».