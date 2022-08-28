شرطة الشارقة تنجز المرحلة الأولى  من خدمة «استلام وتوصيل المعثورات»

الشارقة (وام)

أكدت القيادة العامة لشرطة الشارقة نجاح تطبيق المرحلة الأولى من خدمة «استلام وتوصيل المعثورات والمفقودات» التي تم إطلاقها منذ يونيو الماضي، بالتعاون مع شركة أصول للتطبيقات الذكية «برّاق» بهدف تمكين المتعاملين من استلام ممتلكاتهم المفقودة وهم في مقر سكنهم دون الحضور الشخصي، حيث حققت الخدمة نسبة إنجاز وصلت إلى 97%.

وقال العقيد يوسف بن حرمول مدير إدارة مراكز الشرطة الشاملة: إن القيادة العامة لشرطة الشارقة حريصة على استمرارية تطوير خدماتها وتسهيل إجراءاتها‏ على المتعاملين بما ينعكس ذلك على تعزيز جودة الحياة لهم، وبما ينسجم مع استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تعزيز إسعاد المتعاملين بالخدمات المقدمة. وأشار إلى أنه تم إنجاز المرحلة الأولى لخدمة «استلام وتوصيل المعثورات» في مركزي شرطة واسط الشامل وشرطة البحيرة الشامل، وجار البدء في تطبيق ‏المرحلة الثانية في المراكز الأخرى التابعة للقيادة العامة لشرطة الشارقة.