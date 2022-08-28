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الطقس اليوم صحو

الطقس اليوم صحو
29 أغسطس 2022 03:36

أبوظبي (وام)

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طقس مغبر وغائم جزئياً
طقس اليوم مغبر وغائم

 توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً، وتظهر السحب شرقاً بعد الظهر، يكون رطباً ليلاً وصباح غدٍ الثلاثاء على المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مثيرة للغبار نهاراً.. وحركة الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية  تتراوح سرعتها من  15 إلى 25 كلم/س، تصل إلى 40 كلم/ س. ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط.. ويحدث المد الأول عند الساعة 15:09 والثاني عند الساعة 02:23 والجزر الأول عند الساعة 08:36 والثاني عند الساعة 20:18. وفي بحر عُمان، يكون الموج خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 11:09 والثاني عند الساعة 23:17 والجزر الأول عند الساعة 17:19 والثاني عند الساعة 05:14.

المركز الوطني للأرصاد
الطقس
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