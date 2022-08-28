اليوم.. أكثر من مليون طالب وطالبة إلى مدارسهم

إبراهيم سليم (أبوظبي)

ينطلق اليوم العام الدراسي الجديد 2022/ 2023 وسط استعدادات مكثفة من الجهات ذات الصلة، حيث من المقرر انتظام ما يزيد على مليون طالب وطالبة في مقاعد الدراسة، حضورياً، بينهم نحو 274895 طالباً وطالبة بالمدارس الحكومية البالغ عددها 564 مدرسة والتي يعمل فيها 24751 كادراً تربوياً.

وأكد معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم، أن دولة الإمارات بتوجيهات القيادة الرشيدة وضعت التعليم ضمن أهم أولوياتها، بما يتوافق مع تطلعاتها الاستراتيجية، لتحقيق رؤيتها في الوصول إلى المراكز الأولى عالمياً، ومواصلة مسيرة التميز في كافة المجالات التنموية، وفق منظومة تعليمية عصرية، تحاكي المستقبل والطموحات، لإيمانها المطلق بأنه الأساس لبناء أجيال قادرة على المنافسة وتعزيز ريادة الدولة.

وقال معاليه إن قطاع التعليم الذي اتخذت منه الدولة مرتكزاً لتحقيق نهضتها التنموية الشاملة، هو الرهان الحقيقي لإحداث نقلة نوعية في مختلف مسارات التنمية، وكي نستمر في مسيرة البناء علينا غرس قيمته وأهميته في نفوس أبنائنا الطلبة في جامعات التعليم العالي الحكومي والخاص، بجانب المدارس الحكومية والخاصة، وإعداد جيل المستقبل وفق أفضل المعايير التعليمية من خلال تسليحهم بأحدث العلوم والمعارف، مع ترسيخ القيم الأخلاقية لديهم، وتهيئة بيئات جاذبة للتنافس والإبداع، لتحقيق المنجزات الوطنية وضمان مستقبل مزدهر لدولتنا.

وأوضح معاليه في كلمة له بمناسبة بدء العام الدراسي أهمية تعزيز دور أولياء الأمور، والأسر، والمجتمع، باعتبارهم شركاء في مسؤولية بناء العقول الوطنية وإعداد أجيال

المستقبل، متمنياً للجميع عاماً دراسياً موفقاً، حافلاً بالعطاء والعمل الجاد المثمر الذي يسهم في تحقيق الرؤية التعليمية الوطنية، حتى يكون طلبتنا الأفضل على مستوى العالم متسلحين بالعلم والمعرفة، ومهارات القرن 21.

ودعا معالي الفلاسي الجميع إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية المتبعة لضمان صحتهم وسلامتهم التي تمثل أولوية قصوى تتعاون كافة مؤسسات الدولة من أجل الحفاظ عليها، لاسيما بعدما أكد القطاع التعليمي قدرته خلال فترة الجائحة على مواجهة التحديات، واستمرار التعليم بتطوير منظومة التعلم الذكي وتأهيل الكوادر التدريسية، وتوفير الممكنات والحلول التعليمية، وفق خطط مدروسة وممنهجة واستباقية، وما نملكه من بنى تحتية وأدوات معرفية وخبرات إيجابية، بالإضافة إلى التعاون البناء الذي بذلته كافة أطراف العملية التعليمية والجهات الأخرى في مؤسسات الدولة.

وكانت حكومة الإمارات أعلنت عن تحديث البروتوكول الوطني لتشغيل المنشآت التعليمية للعام الدراسي 2022-2023، وذلك حفاظاً على سلامة الطلبة والمجتمع التربوي ككل، وبما يضمن الحفاظ على ما حققته الدولة من نجاحات كبيرة في مواجهة الجائحة.

وتم الإبقاء على إلزامية لبس الكمامة داخل الأماكن المغلقة، فيما أتيح خيار التعلم والعمل عن بُعد للطلبة والكوادر الإدارية والتعليمية المصابين بكوفيد-19 أو ممن لديهم أعراض تنفسية إلى حين إجراء الفحص الطبي، مع التزام سائقي الحافلات والمشرفين بإجراءات السلامة العامة كلبس الكمام وتعقيم اليدين.

وتم تحديث البروتوكول الوطني لتشغيل المنشآت التعليمية للعام الأكاديمي 2022 - 2023، حيث يشترط على الطلبة من عمر 12 سنة فما فوق والكوادر الإدارية والتعليمية ومزودي الخدمات الحصول على نتيجة فحص سلبية لفحص مخبري PCR لا تزيد مدتها على 96 ساعة من بدء أول يوم دراسي، دون الحاجة إلى إجراء فحص دوري، حيث تم اعتماد استراتيجية ظهور الأعراض فقط لإجراء الفحص.

ووفقاً للبرتوكول فقد تم السماح لكافة الطلبة بالالتحاق بالتعليم الحضوري، ويشمل ذلك غير المطعمين لأسباب صحية أو المستثنين من التطعيم، أما بخصوص دخول الحرم الجامعي لغير المطعمين لأسباب صحية أو المستثنين من التطعيم، فيكتفى بالفحص المخبري حسب نظام المرور الأخضر. وأضاف: «تم إلغاء الفحص الحراري للطلبة والموظفين على أن يلتزم كل من يشعر بارتفاع درجة الحرارة بعدم القدوم للمنشأة التعليمية شرط الحصول على إجازة مرضية إذا كانت النتيجة سلبية، كما تم إلغاء المسافة داخل المنشآت التعليمية وتركها لتقديرات كل منشأة تعليمية ويطبق ذلك على الحافلات».

أكثر من 4000 حافلة مدرسية لنقل الطلبة

وفي ما يتعلق بالمواصلات أكدت مواصلات الإمارات أنها على أتم الاستعداد لتوفير خدمة النقل المدرسي لطلبة المدارس الحكومية في الدولة للعام الدراسي، حيث تم تخصيص أكثر من 4000 حافلة مدرسية لتقديم الخدمة، تتضمن 100 حافلة مجهزة لأصحاب الهمم، و490 حافلة مدرسية جديدة، لنقل نحو 170 ألف طالبٍ وطالبة، إلى عدد 504 مدارس حكومية مستفيدة، ومن ضمنها 8 مدارس من مدارس الأجيال التي أعلن عنها مؤخراً.

وشددت الشركة على أولوية السلامة بالنسبة لمواصلات الإمارات، والتزامها التام بكافة اشتراطات ومتطلبات السلامة وفق أعلى المعايير والممارسات المحلية والعالمية، وأكدت أن هذه العودة تتطلب تعاوناً كبيراً من قبل جميع أطراف العملية التربوية لاسيما أولياء الأمور الذين تقع على عاتقهم مهمة إعداد أبنائهم الطلبة نفسياً ومعنوياً، وتوجيههم للانضباط والتعاون.

5902 طالب وطالبة ضمن العام الدراسي الأول لـ«مدارس الأجيال»

تطبق مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي نموذج مدارس الأجيال، والتي يتم تشغيلها بالشراكة مع القطاع الخاص وبإشراف مباشر من مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي. وبلغ عدد الطلاب الذين ينتظمون بها لهذا العام 5902 طالب وطالبة موزعين على 10 مدارس حلقة أولى في مختلف مناطق الدولة.وقامت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي باختيار مجموعة من مدارس الحلقة الأولى على مستوى الدولة ليتم تشغيلها من خلال مزودي خدمات تعليمية لهم خلفيات عريقة في مجال المناهج الدولية، وتم اعتماد نموذج «مدارس الأجيال» من مجلس الوزراء لتطوير الحلقة الأولى من قطاع التعليم الحكومي، وهو أحد النماذج المتعددة التي تم اعتمادها لتوفير خيارات أكبر لأولياء الأمور وتوفير نماذج تعليمية يتم من خلالها تلبية متطلبات مختلفة.

وتمثل «مدارس الأجيال» نموذجاً جديداً لإدارة وتطوير المدارس الحكومية في الدولة، ويهدف لتوفير مزيد من الخيارات والفرص والنماذج التعليمية لأبنائنا الطلبة، وتأهيل جيل قيادي صانع للمستقبل، من الطلبة الإماراتيين ومن في حكمهم الملتحقين بالمدارس الحكومية ضمن النطاق الجغرافي من هذه المدارس.

وتعتمد «مدارس الأجيال» الجمع بين المناهج الوطنية المعتمدة في اللغة العربية والتربية الإسلامية والتربية الأخلاقية والاجتماعيات بإشراف مباشر من مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي وبين المناهج الدولية، في المواد العلمية كالرياضيات والعلوم وغيرها.. سيبقى كل من التوقيت والتقويم المدرسي، كما هو في المدارس. ولا توجد أي رسوم إضافية، حيث تتكفل الحكومة بكافة المصاريف التشغيلية ورسوم الطلبة.. سيكون جميع المعلمين مؤهلين ذوي خبرة عالية وذلك بالاعتماد على معايير التعليم المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وسيمتد نطاق نموذج المدارس الحكومية- المنهاج الدولي، ليشمل الصف الخامس والصف السادس عام 2024. ويستطيع الطالب الانتقال والرجوع إلى المدارس الحكومية التي تتيح المنهاج الوزاري في أي وقت حيث إن لكل طالب ملفاً في المؤسسة.