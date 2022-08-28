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«الشؤون الإسلامية»: استثمار الكفاءات الشابة لتأهيل كوادر الوطن

«الشؤون الإسلامية»: استثمار الكفاءات الشابة لتأهيل كوادر الوطن
29 أغسطس 2022 03:36

أبوظبي (الاتحاد)

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قال الدكتور محمد مطر سالم الكعبي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد أنه «عام دراسي جديد وطاقة شابة مقبلة على النهل من العلوم والمعارف، وسخرت قيادتنا الرشيدة كل الإمكانيات لإنجاح مسيرة التعليم والتعلم، إنَّ العام الدراسي الجديد نعمة كبيرة تستدعي منا شكر الدولة قيادة وحكومة وأنظمة تعليمية على استثمارهم الكبير في الكفاءات الشابة لتأهيل كوكبة من كوادر الوطن الفاعلة، والكفاءات النوعية المنتجة والجادة، في تكامل وتناسق بين المناهج الدراسية المعتمدة، وقيم التربية الحضارية والإنسانية المتشبعة بالأعراف والتقاليد، ليغدو العام الدراسي واحة معرفة مؤمنة بربها، مخلصة لوطنها، وفيةً لحاكمها، متراصة في بنائها وأدوارها لتؤتي قطوف ثمارها يانعة في المدرسة والبيت وميدان العمل».
 من ناحيته، قال محمد سعيد النيادي مدير عام الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف: «نهنئ أبناءنا وبناتنا بقدوم العام الدراسي الجديد، سائلين الله تعالى لهم النجاح والتوفيق، متأملين منهم الاجتهاد وبذل المزيد، راجين منهم أن يستثمروا ما توفره القيادة الرشيدة لهم من سبل تسهل عليهم الحصول على العلوم والمعارف، واكتساب المهارات، والتزود من الخبرات، حيث أنشأت نظامًا تعليميًّا رفيع المستوى، ورفدته بكوادر تدريسية عالية الكفاءة، ودعمته بمبادرات استراتيجية نوعية، تراعي التغيير وتواكب الحداثة، إيماناً منها بأن الاستثمار الحقيقي هو الاستثمار في عقل الإنسان وفكره وقيمه، فالعلم سبب ازدهار الأوطان، ورقي الأمم، وسعادة الإنسان».

الشؤون الإسلامية والأوقاف
محمد مطر الكعبي
محمد سعيد النيادي
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