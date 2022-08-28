شرطة أبوظبي: نتعاون معاً.. من أجل عام دراسي جديد بلا حوادث

أعربت القيادة العامة لشرطة أبوظبي عن تمنياتها للطلبة والطالبات ‏وأولياء الأمور والهيئات الإدارية والتدريسية في المدارس الحكومية والخاصة بعام دراسي سعيد بلا حوادث، ودعت الجميع، أولياء الأمور والسائقين ومشرفي الحافلات ومستخدمي الطريق، للتعاون المشترك في تحقيق التطلعات بتوفير مقومات السلامة المرورية.

وأكدت استكمال كافة الاستعدادات للعام الدراسي الجديد 2022 - 2023 بخطة شاملة بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين لتأمين عودة الطلاب إلى مقاعد الدراسة، وبلوغ أعلى مستويات السلامة المرورية للجميع، وذلك ضمن الحملة الاتحادية على مستوى الدولة تحت شعار «السلامة المرورية لطلبة المدارس».

وقال العميد محمد ضاحي الحميري، مدير مديرية المرور والدوريات، إننا نضع الأولوية القصوى لسلامة أبنائنا الطلبة والطالبات، مشيراً إلى عقد اجتماعات مع ‏مختلف الشركاء الاستراتيجيين، بهدف دعم ‏جهود ‏المحافظة على أمن وسلامة الطلبة والكوادر التعليمية، متمنياً أن يكون العام الدراسي الجديد عاماً سعيداً على ‏الطلبة ‏وأولياء الأمور.

وذكر أن الخطة تركز على تكثيف الدوريات المرورية على التقاطعات والطرق الداخلية والخارجية في الإمارة، ودوريات رقباء السير ‏ لتنظيم حركة السير والمرور وتسهيل حركة الحافلات المدرسية، إلى جانب التأكد من معابر المشاة لتأمين السلامة المرورية لأبنائنا الطلبة أثناء النزول من المركبة وحتى الوصول إلى باب المدرسة، وذلك تحقيقاً لأهدافها المنسجمة مع الاستراتيجية إلى جعل الطرق أكثر أمناً.

ولفت إلى اهتمام المديرية بتكثيف برامج التوعية، لتعزيز السلوكيات المرورية الإيجابية لمختلف فئات المجتمع، من مستخدمي الطريق، وتعريفهم بالقوانين والأنظمة، وتوفير أعلى معايير السلامة المرورية لأبنائنا الطلبة أثناء توجههم لمدارسهم وعودتهم منها.

وحث سائقي الحافلات المدرسية على الوقوف في الأماكن المخصصة والآمنة، وإعطاء الطلبة الفرصة حتى يتمكنوا من الصعود إليها، والجلوس في المقاعد، والتأكد من نزولهم، وعدم الاقتراب من الحافلات قبل تحركها، كما دعتهم إلى عدم السرعة أثناء قيادة الحافلة، وتنفيذ الإجراءات الوقائية للقيادة الآمنة أثناء الضباب، وترك مسافة أمان، والالتزام بفتح ذراع «قف» الجانبية عند صعود الطلبة ونزولهم منها.

وأكد ضرورة الالتزام بالوقوف الكامل للمركبات عند فتح ذراع «قف» للحافلات، بمسافة لا تقل عن خمسة أمتار، لضمان عبور الطلبة بأمان.

محمد ضاحي الحميري

حث السائقين على الالتزام بذراع «قف» في الحافلات المدرسية

دعت شرطة أبوظبي سائقي المركبات إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية لسلامة الطلاب في حالة فتح ذراع «قف» الخاصة بالحافلات المدرسية.

وأكدت ضرورة الالتزام بالوقوف الكامل عند فتح ذراع «قف» الجانبية للحافلات المدرسية في كلا الاتجاهين، بمسافة لا تقل عن خمسة أمتار، لضمان عبور الطلبة بسلامة وأمان.

وحثت على أهمية الشراكة مع مختلف قطاعات وشرائح المجتمع في نشر التوعية المرورية لتأمين سلامة أبنائنا الطلاب خلال عودتهم للمدارس، موضحة أن القانون يلزم سائقي المركبات بالوقوف في حالة فتح ذراع «قف» الجانبية بالحافلات على النحو التالي: في الطرق المفردة يتم التوقف الكامل لجميع المركبات السائرة في كلا الاتجاهين بمسافة لا تقل عن خمسة أمتار، في الطرق المزدوجة يتم التوقف الكامل لجميع المركبات السائرة في اتجاه سير المركبة بمسافة لا تقل عن خمسة أمتار.

وأوضحت أن الدوريات الأمنية ستقوم بتكثيف الرقابة على الطرق كافة لمخالفة سائقي المركبات غير الملتزمين بإجراءات النقل الآمن الطلاب أو التي تقوم بمضايقة الحافلات وعدم إعطائها المجال لتوفير صعودهم ونزولهم بأمان في حالة فتح ذراع «قف» الخاصة بالحافلات المدرسية.

ولفتت إلى أنه سيتم تطبيق غرامة 500 درهم، و6 نقاط مرورية، عند عدم التزام سائق الحافلة بفتح ذراع «قف»، أو عدم التزامه بتعليمات وإرشادات المرور، كما سيتم تطبيق غرامة قدرها 1000 درهم، و10 نقاط مرورية، لعدم توقف السائقين، عند مشاهدة ذراع «قف»، الخاصة بحافلات نقل طلبة المدارس.

وذكرت أن سائقي المركبات غير الملتزمين بالوقوف التام في حالة فتح ذراع «قف» الجانبية الخاصة بالحافلات المدرسية سيتم رصدهم آلياً في حال المخالفة بكلا الاتجاهين، بمسافة لا تقل عن خمسة أمتار من خلال أجهزة رادارات على الحافلات المدرسية بإمارة أبوظبي لضمان عبور الطلبة بسلامة وأمان.

تذكير السائقين بالسرعات المحددة في مناطق المدارس

دعت مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي، السائقين، إلى الالتزام بقوانين وأنظمة المرور والقيادة بالسرعات القانونية، موضحة أن السرعة المحددة في مناطق المدارس هي 40 كلم/ الساعة، وحثت على زيادة الانتباه حفاظاً على سلامة الطلبة.

ولفتت إلى ضرورة التزام أولياء الأمور بإنزال أبنائهم في الأماكن الصحيحة، وعدم تركهم يعبرون الشوارع أو بين المركبات دون رقابة، إلى جانب إيقاف المركبات عند مشاهدة إشارة «ذراع قف» على جانب الحافلة المدرسية، وعدم السماح للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 10 سنوات، أو من يقل طوله عن 145 سنتمتراً، بالجلوس في المقاعد الأمامية للمركبة مع إلزامهم بربط حزام الأمان عند الجلوس في المقاعد المخصصة لهم.

وحثت قائدي المركبات وأولياء الأمور، على التأني والتمهل عند المرور في الشوارع القريبة من المدارس، أو أثناء دخول وخروج الحافلات المدرسية من المدرسة، كما حثتهم على التعاون مع عناصر المرور أو منسقين الأمن في المدارس بما يسهم في انسيابية الحركة المرورية، والحفاظ على سلامة أبنائهم، وعدم إيقاف المركبات عشوائياً بالقرب من مواقع المدارس وعدم التسبب في اختناقات مرورية، بالإضافة إلى تعليم الأبناء الطرق الصحيحة للصعود والنزول من الحافلة، وتحذيرهم من اللعب في الشارع، أثناء فترة انتظار الحافلات

وأكدت الحرص على تكثيف برامج التوعية المرورية بأساليب مميزة ومتطورة وفعالة، ليكون لها التأثير الإيجابي على مختلف فئات المجتمع، من مستخدمي الطريق، وتعريفهم بالقوانين والأنظمة، حرصاً على توفير أعلى معايير السلامة المرورية.

الشرطة المجتمعية: توعية الطلاب بمخاطر الظواهر السلبية

أعربت إدارة الشرطة المجتمعية بقطاع أمن المجتمع بشرطة أبوظبي عن تمنياتها بالتوفيق والنجاح للطلبة والطالبات مع العودة للمدارس.

وأوضحت أنها أعدت برنامج توعية بالتعاون المؤسسات التعليمية لعقد محاضرات في المدارس لأبنائنا الطلبة بمختلف مراحلهم الدراسية، وذلك ضمن جهودها في توعية النشء بمخاطر الظواهر السلبية، وتعزيز السلوكيات الإيجابية.

وأشارت إلى أن الورش والمحاضرات ستشمل العديد من المواضيع المجتمعية والأمنية، مثل أخطار التنمر والآثار النفسية والاجتماعية على الطالب ومستواه التعليمي وكيفية الحد منها، آفة التدخين وتأثيرها على سلوكياتهم وصحتهم، سلبيات الأجهزة الإلكترونية وتوعية الطلبة وتوجيههم للاستخدام الصحيح والواعي لشبكة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، وغيرها من الموضوعات التي تسهم في ترسيخ شعورهم بالمسؤولية المجتمعية، ما يسهم في خلق مجتمع آمن ومستقر قادر على مواجهة تحديات المستقبل.

كما ستنظم الإدارة عدداً من المجالس المجتمعية تناقش أهمية دور الأسرة في احتواء الأبناء وحمايتهم، وضرورة زيادة الوعي الأسري في تربية الأبناء، وتشجيعهم على التحصيل العلمي، وكيفية التعامل معهم في بيئة أسرية سليمة، وتحث أولياء الأمور على التقرب من أبنائهم والتواصل المستمر مع المدرسة ومشاركتهم في الأنشطة والتعرف إلى الجوانب الأخرى في حياتهم، بالإضافة إلى المواضيع الأخرى التي تشمل حماية الأبناء من المتربصين على شبكة الإنترنت ودعوتهم لتعريف أبنائهم وتوعيتهم بالمخاطر التي يمكن أن تواجههم أثناء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وكيفية التعامل معها، وغيرها من الموضوعات المجتمعية.

وأضافت أن 220 متطوعاً من أعضاء «كلنا شرطة» شاركوا في تنظيم حركة طلاب وطالبات المدارس مع أول يوم في العام الدراسي الجديد، وقدموا لهم النصائح حول السلامة المرورية عند العبور عبر ممرات المشاة المخصصة، والوصول بأمان إلى مدارسهم.

توعية مشرفي وسائقي الحافلات المدرسية بالنقل الآمن

نفذت مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية بشرطة أبوظبي ورش توعية لمشرفي وسائقي الحافلات المدرسية حول النقل الآمن واستخدام ذراع «قف» ضمن جهودها لتوفير أعلى معايير السلامة المرورية، واهتمامها المتواصل بأمن وسلامة الطلاب.

وحثت الورشة سائقي الحافلات المدرسية على ضرورة الالتزام بقانون السير والمرور وترك مسافة أمان كافية والالتزام بالسرعات المحددة، والتأكد من توافر اشتراطات السلامة بالحافلات المدرسية، والتركيز على القيادة وعدم الانشغال بالرد على الهاتف، والاتصال بمركز القيادة والتحكم في شرطة أبوظبي على الرقم 999 في حالة الإبلاغ عن أي أعطال بالحافلة أثناء ترحيل الطلاب وتأمين الحافلة والطلاب في مكان آمن خارج الطريق إلى حين وصول حافلة بديلة. ودعت مشرفي الحافلات المدرسية للتأكد من خلو الحافلة من الطلاب بعد توصيلهم إلى المدرسة والمنزل، وضرورة التأكد من صعود ونزول الطلاب من الحافلة المدرسية قبل تحركها وعدم وقوف الطلاب خلفها بعد نزولهم منها، وضرورة الابتعاد عنها بمسافة ملائمة، والجلوس على المقاعد داخل الحافلة بطريقة آمنة.

دورية الأطفال في الميدان اعتباراً من أكتوبر المقبل

تنفذ دورية الأطفال التابعة لمديرية المرور والدوريات أنشطة مستمرة ضمن مبادرة «يوم مروري مدرسي» والتي تنطلق في أكتوبر المقبل وتستمر لنهاية العام الدراسي 2022 - 2023 بالتعاون مع الشركاء الرئيسيين، وتتضمن برامج تشمل فيديوهات توعية ومسابقات إلكترونية للطلبة، إلى جانب توعية الأسر بأهمية ربط حزام الأمان للأطفال في السيارة وجلوسهم في المقاعد الخلفية حفاظاً على أرواحهم، وحث أولياء الأمور بتوفير مقومات السلامة للأبناء، خاصة بالقرب من المدارس.

وتعتبر الدورية من الوسائل المهمة لتعزيز برامج التوعية الميدانية المرورية، فضلاً عن كونها جزءاً من الأدوات الحديثة التي تستخدمها في الحد من حوادث المرور، وذلك من خلال مشاركتها في المعارض والمهرجانات والفعاليات المختلفة في إمارة أبوظبي.

وتهدف إلى كسر حاجز الخوف لدى الأطفال تجاه شرطة المرور، وغرس الوعي المروري في نفوسهم، وتشجيعهم على التعاون مع عناصر المرور في تطبيق قواعد وأنظمة المرور، خاصة في ما يتعلق بالركوب والنزول الآمن من الحافلات المدرسية، والعبور الآمن عبر ممرات المشاة، حيث يتم استخدام الدورية في حملات التوعية المرورية، وتنظيم البرامج ومسابقات التوعية للأطفال في المناسبات المختلفة.