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الإمارات

سميرة الرميثي: الإمارات نموذج في تمكين المرأة

سميرة الرميثي: الإمارات نموذج في تمكين المرأة
28 أغسطس 2022 21:11

أكدت سميرة مرشد صالح محمد الرميثي أمين عام الهيئة الاتحادية للمراسم والسرد الاستراتيجي، أن دولة الإمارات نموذج في تمكين المرأة وتعزيز مكانتها ودورها في بناء وطنها.

وقالت الرميثي: «دولة الإمارات نموذج في تمكين المرأة وتعزيز  مكانتها ودورها في بناء وطنها.. وأهنئ (أم الإمارات) سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك الداعم الرئيس للمرأة في الإمارات وتمكينها.. كما أبارك لكل بنات الإمارات بمناسبة "يوم المرأة الإماراتية "التي تحتفي خلالها الدولة بإنجازاتها وتعبر عن اعتزازها بدور المرأة وفخرها بمشاركتها الفاعلة في مسيرة بناء الوطن ونهضته الحضارية».

 

 

 

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