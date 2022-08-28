نورة الكعبي: المرأة الإماراتية تتبوأ اليوم مواقع ريادية بفضل دعم القيادة الرشيدة

أكدت معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة والشباب، أن المرأة الإماراتية تتبوأ اليوم مواقع ريادية، ومناصب قيادية في مختلف المجالات، وهذا نتيجة الدعم والتمكين اللذين حظيت بهما من قبل القيادة منذ تأسيس الدولة، حيث أصبحت الإمارات نموذجًا في المساواة بين الجنسين، واحتلت المركز الأول عربيًا وعالميًا في العديد من المؤشرات الخاصة بالتوازن بين الجنسين. وأضافت في تصريح بمناسبة يوم المرأة الإماراتية: «لم يأتِ هذا الإنجاز من فراغ، بل هو نتاج رؤية واثقة، أرسى دعائمها الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيّان، طيّب الله ثراه، وساندته في تحقيقها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، والتي آمنت بقدرة المرأة الإماراتية على تحقيق الإنجازات وعملت على تمكينها والارتقاء بحضورها على مختلف الصعد، كما أن تبنّي سموها للاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة عزّز من مكانة المرأة الإماراتية على المستويين الإقليمي والعالمي، حتى بلغت أعلى درجات التقدير وحققت جملة من النجاحات المشهودة في مختلف القطاعات والمجالات. وقالت معاليها: يشكّل اختيار شعار هذا العام /واقع ملهم مستقبل مستدام/ دعوة لجميع الجهات والمؤسسات الوطنية لمواصلة العمل على دعم المرأة الإماراتية ومساندتها لتحقيق غاياتها في مختلف المجالات، بما يتوافق مع رؤية الدولة نحو الخمسين عاماً المقبلة، ونحن في وزارة الثقافة والشباب نمضي بشكل ثابت نحو تعزيز الشراكة بين الرجل والمرأة في خدمة الوطن، كما نفخر بأن جهودنا في هذا الإطار تكللت بتكريم الوزارة عن فئة أفضل جهة اتحادية داعمة للتوازن بين الجنسين على مستوى الوزارات، ما يجعلنا نعمل بدأب أكثر من أجل توفير البيئة الأمثل للمرأة لتواصل تحقيق كلّ التطلعات والآمال المرجوة.