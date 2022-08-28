مؤسسات ومنظمات دولية تقر بكفاءة ابنة الإمارات

نجحت ابنة الإمارات في تخطي التأثير والحضور المحلي لتصل بكفاءتها ومؤهلاتها لشغل أرفع وأهم المناصب والمسؤوليات في العديد من المؤسسات والمنظمات الدولية. منتزعة بذلك اعترافاً عالمياً بنجاح مسيرة تمكين المرأة في الإمارات ووصولها إلى أعلى قمم النجاح والعطاء. وبمناسبة يوم المرأة الإماراتية تستعرض وكالة أنباء الإمارات «وام» في التقرير التالي عددا من أبرز النماذج النسائية الملهمة واللواتي نجحن في تتويج مسيرتهن المهنية بمناصب ومسؤوليات عالمية رفيعة. - بدور القاسمي. تولت الشيخة بدور القاسمي رئاسة الاتحاد الدولي للناشرين منذ العام 2021 كأول سيدة عربية في هذا المنصب منذ تأسيس الاتحاد. وشغلت الشيخة بدور القاسمي، قبل ذلك منصب نائب رئيس الاتحاد الدولي للناشرين، بعد أن تم انتخابها في اجتماعات الجمعية العمومية للعام 2018 نائباً لرئيس الاتحاد خلال معرض «فرانكفورت الدولي للكتاب». وشكل اختيار الشيخة بدور القاسمي لهذا المنصب الدولي الرفيع اعترافاً بجهودها في دعم صناعة النشر والناشرين على المستويين المحلي والعالمي، وذلك من خلال سلسلة المبادرات الدولية التي قادت فيها جهوداً نوعية؛ خدمة لقطاع النشر حول العالم. وتتعدد منجزات وإسهامات الشيخة بدور في الجانب المحلي، حيث أسست جمعية الناشرين الإماراتيين في عام 2009، وأسهمت بشكل مباشر في تتويج الشارقة بلقب «العاصمة العالمية للكتاب 2019»، حيث ترأست اللجنة الاستشارية ومكتب الشارقة العاصمة العالمية للكتاب. - لانا نسيبة. ترأست سعادة لانا زكي نسيبة، المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، جلسات مجلس الأمن الدولي خلال شهر مارس الماضي خلال فترة ترؤس دولة الإمارات للمجلس، وشكل ترؤسها لجلسات إحدى أكبر المؤسسات الأممية العريقة تأكيداً واضحاً على قدرات ابنة الإمارات وكفاءتها في إدارة ورئاسة أكبر المحافل الدولية. وكانت نسيبة قد قدمت أوراق اعتمادها سفيرة ومندوبة دائمة لدولة لإمارات لدى الأمم المتحدة بنيويورك في سبتمبر 2013، كما قدمت أوراق اعتمادها سفيرة غير مقيمة لدولة الإمارات في غرينادا في نوفمبر 2017. تتولى سعادة السفيرة نسيبة حالياً منصب الرئيس المشارك للمفاوضات الحكومية الدولية بشأن إصلاح مجلس الأمن، وهو المنصب الذي تشغله منذ العام 2018، وكانت قد شغلت سابقاً منصب نائب رئيس الجمعية العامة للدورة الثانية والسبعين، كما تولت رئاسة المجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في العام 2017. وعملت كميسر مشارك للفريق العامل المخصص لتنشيط أعمال الجمعية العامة في الدورة الحادية والسبعين للأمم المتحدة، وكميسر مشارك لعملية الاستعراض الشامل لتنفيذ نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات /WSIS/ في العام 2015. وإلى جانب ذلك تشارك سعادة السفيرة نسيبة المندوب الدائم للمملكة المتحدة رئاسة مجموعة أصدقاء مستقبل الأمم المتحدة /FFUN/، وهي مجموعة صغيرة من المندوبين الدائمين التي تجتمع بشكل دوري لتبادل الإحاطات والمناقشات غير المسجلة بشان القضايا العاجلة التي تؤثر على مستقبل المؤسسة. وقبل تعيينها مندوبة دائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، تولت سعادة السفيرة نسيبة عدة مناصب في وزارة الخارجية والتعاون الدولي. - رزان خليفة المبارك. تسلمت سعادة رزان خليفة المبارك رئاسة الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة منذ 8 سبتمبر 2021 وهي رئيسة المركز الدولي للزراعة الملحية - إكبا منذ يونيو 2018. وتعد المبارك من الشخصيات النسائية المؤثرة في الإمارات، حيث شغلت منصب العضو المنتدب لجمعية الإمارات للطبيعة منذ العام 2003 والعضو المنتدب وعضو مجلس إدارة صندوق محمد بن زايد للمحافظة على الكائنات الحية، وتشغل المبارك عضوية مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية. وكانت المبارك قد شغلت منصب الأمين العام لهيئة البيئة - أبوظبي، وتم اختيارها عضو لجنة حكام جائزة مبتكرون دون 35 من «إم أي تي تكنولوجي ريفيو» لعام 2019، واختيرت ضمن أبرز 100 شخصية شابة من قادة القطاعات التي تساهم في بناء مستقبل أكثر استدامة للبشرية عام 2018 من «المنتدى الاقتصادي العالمي». - منى تهلك. وفي إنجاز مهم انتخبت سعادة منى تهلك في نوفمبر الماضي رئيساً للاتحاد الدولي للمستشفيات، وهي المرة الأولى التي تتبوأ فيها امرأة عربية هذا المنصب الدولي الرفيع في تاريخ الاتحاد. ويعكس وصول الدكتورة منى تهلك لهذا المنصب العالمي الحضور الفاعل لابنة الإمارات في مختلف القطاعات، كما يعكس ثقة العالم في قدراتها. وقد تم انتخاب الدكتورة منى تهلك بالإجماع، قبل خمس سنوات، عضواً في المجلس التنفيذي للاتحاد الدولي للمستشفيات، كما تم اختيارها كذلك أميناً لصندوق الاتحاد، واستمرت في المنصبين منذ عام 2017 إلى أن تم انتخابها، مؤخراً، رئيساً للاتحاد. - سلمى الدرمكي. تترأس سعادة سلمى الدرمكي منذ يناير الماضي اللجنة الدائمة للثقافة العربية التابعة لمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «الألكسو» التي تُعنى بالتنسيق بين الدول العربية في المجالات الثقافية، ودراسة الأوضاع الثقافية العربية واقتراح آليات النهوض بها، واقتراح المشاريع الثقافية المشتركة، ومتابعة أنشطة المنظمة في المجال الثقافي والإعداد لمؤتمر وزراء الثقافة العرب. وتتولى الدرمكي منصب وكيل مساعد للمعرفة والسياسات الثقافية في وزارة الثقافة والشباب منذ العام 2018، كما شغلت منصب باحثة زمالة في معهد الأمم المتحدة لبحوث التنمية الاجتماعية، بين عامي 2017 و2018، وباحثة في البعثة الدائمة لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة في سويسرا بين عامي 2016- 2017. ولعبت الدرمكي دوراً مهماً في العديد من الإنجازات منها فوز حملة ترشح دولة الإمارات بمقعد للمجلس التنفيذي لليونسكو 2019 - 2023، واعتماد أول مشروع قرار تقدمه دولة الإمارات للمجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو بشأن «تعليم الفنون والثقافة»، وقرار حول البناء على السنة الدولية للاقتصاد الإبداعي من أجل التنمية المستدامة من خلال العمل الموحد، وأسهمت في فوز دولة الإمارات بمقعد في اللجنة الحكومية الدولية لاتفاقية 2005 لحماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي.