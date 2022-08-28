الإماراتية.. عطاء متجدد

أشواط كبيرة قطعتها دولة الإمارات في تمكين المرأة وتوفير إطار متين من الحماية لحقوقها في المعاملات المدنية والأحوال الشخصية والعمل، وتعزيز أدوارها القيادية في مختلف المجالات، إلى جانب الحرص على دعم آليات المساواة الاجتماعية وانتهاج سياسات تقليص الفجوة بين الجنسين، وإقامة المؤسسات المعنية بالمرأة ومتابعة شؤونها وفي مقدمتها الاتحاد النسائي العام، الموجه الوطني المعني بتمكين المرأة.

الإمارات التي تحتفي بيوم المرأة الإماراتية اليوم، عززت مكتسبات المرأة على مدى خمسين عاماً منذ عهد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، وبدعم من القيادة الرشيدة، وجهد متواصل لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، كما عملت الدولة على اتباع السياسات وإعداد التشريعات وإطلاق المبادرات الهادفة إلى رفع نسبة مساهمتها في صناعة القرار وفي الاقتصاد والتعليم والطب والفضاء والطاقة، وفي سوق العمل بوجه عام.

مسيرة عطاء المرأة الإماراتية متجددة، لا تقف عند حد، ففي كل يوم تطرق باب مجد جديد، وتعمل بكل جد وإبداع ومثابرة وطموح لتواجه التحديات وتحفر اسمها في مختلف مجالات التنمية، ولتؤكد على ريادة الإمارات في ملف تمكين المرأة وثبات خطواتها لتكون بين العشرة الكبار عالمياً في التوازن بين الجنسين. وكل عام وجميع الإماراتيات بألف خير.