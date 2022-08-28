السودان: شكراً محمد بن زايد

أسماء الحسيني (الخرطوم)

أعرب السودان عن شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وذلك لتوجيهه العاجل لمساعدة المتضررين بالفيضانات، من خلال تقديم مساعدات إنسانية بقيمة 25 مليون درهم إلى المتأثرين والنازحين بسبب السيول والفيضانات، والمساهمة في دعم تحسين الظروف المعيشية للسكان المتضررين وعائلات الضحايا.وأكد عضو مجلس السيادة السوداني، الطاهر أبوبكر حجر، عن تقدير السودان حكومة وشعباً للدعم الإماراتي الكبير للمتضررين من السيول والأمطار.

وأوضح، لدى استقباله بمطار الخرطوم أمس، الطائرة الأولى من الجسر الجوي الإماراتي، والتي تحمل 30 طناً من الخيام والمساعدات الإنسانية للمتضررين من السيول والأمطار بعدد من الولايات، أن الإمارات لطالما وقفت إلى جانب السودان في أوقات المحن والشدائد.

وقال عضو مجلس السيادة، في تصريح صحفي بحضور القائم بأعمال السفارة الإماراتية بالخرطوم د. بدرية عبدالله الشحي: «نشكر ونقدر الدعم الكبير الذي ظلت تقدمه دولة الإمارات للسودان، في أوقات المحن والشدائد».

وأكد حجر أن دولة الإمارات سباقة دائماً في تقديم العون الإنساني للمتضررين، مشيراً إلى أن ما يميز جهود الإمارات هو إقامة الجسر الجوي والإشراف عليه، لتقديم الدعم وفقاً للأولويات الماثلة والوقوف على الأضرار على أرض الواقع.

ومن جانبه، قال رئيس وفد الهلال الأحمر الإماراتي محمد خميس الكعبي، إن الجسر الجوي لدعم المتضررين من السيول والأمطار بالسودان يأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بتخصيص مبلغ 25 مليون درهم إماراتي للمتأثرين بالسيول في السودان.

وأضاف إن الجسر الجوي يحمل كذلك مساعدات إنسانية من المواد الغذائية والضرورية.من جانبها، أعربت سفارة السودان لدى الإمارات، باسم حكومة وشعب السودان، عن شكرها وتقديرها، لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وذلك لتوجيهه العاجل لمساعدة المتضررين بالفيضانات، من خلال تقديم مساعدات إنسانية بقيمة 25 مليون درهم إلى المتأثرين والنازحين بسبب السيول والفيضانات، والمساهمة في دعم تحسين الظروف المعيشية للسكان المتضررين وعائلات الضحايا.