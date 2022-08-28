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الإمارات

نورة السويدي: المرأة الإماراتية تدخل مرحلة جديدة من التمكين

نورة السويدي: المرأة الإماراتية تدخل مرحلة جديدة من التمكين
28 أغسطس 2022 04:31

أبوظبي (وام)

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أكدت نورة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، رئيسة اتحاد الإمارات لرياضة المرأة، أن المرأة الإماراتية تدخل مرحلة جديدة من التمكين والتميز في مجال الرياضة، بعدما نجحت في التعبير عن نفسها بقوة في كل الميادين والساحات.  وقدمت نورة السويدي بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، أسمى آيات التهاني والتبريكات، إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات».  وقالت: يمثل 28 أغسطس محطة مفصلية في مسيرة المرأة الإماراتية، حيث شهد تنصيب سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «حفظها الله ورعاها» رئيسة للاتحاد النسائي العام، الذي تم إنشاؤه في 27 أغسطس 1975، بعدما حققت إنجازات استثنائية يشار إليها بالبنان في ظل الرؤية الثاقبة لقائدة ملهمة حققت نقلة نوعية وإنجازات ضخمة في ملف دعم وتمكين المرأة على الأصعدة الثقافية والاقتصادية والتنموية والتكنولوجية والمجتمعية والرياضية، وتمكنت خلال 47 عاماً من أن تصنع من ابنة الإمارات أيقونة تتطلع إليها أنظار نساء العالم أجمع، وتتأمل الملايين من كافة أقطار العالم تحقيق أحلامهن على أرضها. 
وأشارت إلى أن المرأة الإماراتية لم تكتفِ فقط باعتلاء منصات التتويج في شتى المحافل الدولية، ولكنها تقدمت للأمام عدة خطوات في احتلال المناصب الإدارية المحلية والدولية، مستفيدة من استراتيجية الإمارات في دعم وتمكين المرأة، والتي تتبناها القيادة الرشيدة، وترعاها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، لتعزيز مكانتها في كل المجالات، ودعم مساعيها في التميز والإبداع للمساهمة في بناء نهضة الوطن. 

نورة السويدي
المرأة الإماراتية
يوم المرأة الإماراتية
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