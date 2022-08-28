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الإمارات

الريم الفلاسي: الإمارات أصبحت من النماذج العالمية التي يحتذى بها في إعطاء المرأة كافة حقوقها

الريم الفلاسي: الإمارات أصبحت من النماذج العالمية التي يحتذى بها في إعطاء المرأة كافة حقوقها
28 أغسطس 2022 04:31

أبوظبي (وام)

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 قالت الريم بنت عبدالله الفلاسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، إن الإمارات أصبحت من النماذج العالمية التي يحتذى بها في إعطاء المرأة كافة حقوقها بفضل البيئة التشريعية المساندة لها والمتمثلة بدستور الدولة وسلسلة القوانين الصادرة والقرارات الوزارية التي كفلت مبدأ تكافؤ الفرص بين المرأة وأخيها الرجل، بالإضافة إلى السياسات والاستراتيجيات الوطنية والجهات الداعمة والمتمثلة في مؤسسات تمكين المرأة بإشراف مباشر من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، والتي كان لسموها الدور الأكبر منذ قيام الدولة في تذليل أية صعوبات أمام نهوضها وتمكينها، عبر إطلاقها للمبادرات والبرامج والتي ساهمت في بناء قدرات المرأة وتنميتها في كافة المجالات. 
وأشارت الفلاسي إلى أن شعار الاحتفال بيوم المرأة هذا العام «واقع ملهم - مستقبل مستدام» يُعزز الصورة المشرفة لإنجازات المرأة الإماراتية ونجاحها في شتى الأصعدة والاستمرار في تنمية مهاراتها وإمكاناتها وفتح واستشراف مسارات أخرى مضيئة لمستقبل المرأة في كافة المجالات، ونحن فخورون بفتياتنا وبناتنا الصغيرات ونحن على يقين بأنهن مقتدرات على إكمال مسيرة «أم الإمارات» وأملنا فيهن كبير باعتبارهن الثروة والرهان الحقيقي لمستقبل وطننا المشرق، لتواصل الإمارات تعزيز حضورها في صدارة المؤشرات التنافسية العالمية المعنية بالمرأة والحفاظ على المكتسبات والإنجازات الوطنية.

الريم الفلاسي
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