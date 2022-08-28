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خالد بن زايد: الإماراتية شريك رئيسي في جميع الإنجازات

خالد بن زايد: الإماراتية شريك رئيسي في جميع الإنجازات
28 أغسطس 2022 04:31

أبوظبي (الاتحاد)

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قال سموّ الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم: يأتي يوم المرأة الإماراتية هذا العام تحت شعار «واقع ملهم.. مستقبل مستدام»، ونحن ننطلق برؤية طموحة تستشرف المستقبل، وترسخ ثقافة التميز لمتابعة مسيرة الدولة في أن تكون في مقدمة دول العالم في التنافسية على مختلف الأصعدة، بقيادة صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، تأكيداً على استمرار مسيرة التمكين والدعم والرعاية للمرأة الإماراتية التي تعد شريكاً رئيسياً في جميع إنجازات دولة الإمارات العربية المتحدة.
وفي تلك المناسبة نرفع أسمى آيات الشكر والتقدير، ونثمّن جهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، للارتقاء بمسيرة المرأة الإماراتية، وبناء أجيال قادرة على حمل أمانة الوطن والمحافظة على مكتسباته، وتأهيلها لصياغة مستقبل ريادي لوطننا الغالي الإمارات.

خالد بن زايد
الإمارات
يوم المرأة الإماراتية
المرأة الإماراتية
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