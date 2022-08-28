سعيد بن طحنون: 28 أغسطس يمثل مناسبة وطنية لها مكانتها الخاصة

العين (وام)

أكد معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان، أن يوم المرأة الإماراتية الذي يصادف 28 أغسطس من كل عام يمثل مناسبة وطنية لها مكانتها الخاصة لدى الشعب الإماراتي، حيث يعبر عن مدى المحبة التي تحظى بها المرأة في دولة الإمارات، وعمق التقدير الذي نكنه لها ولدورها ومساهمتها الفعالة والمتنامية في بناء نهضة الدولة ودفع عجلة تطورها لتصبح من أفضل دول العالم. وأشاد معاليه بالدعم الكبير والرعاية المتواصلة من القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، حيث تواصل دولة الإمارات السير على نهج الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» لتمكين المرأة ودعمها لتسهم في مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة للدولة، وإزالة كافة المعوقات والحواجز أمام التحديات الكبيرة والطموحات غير المحدود للمرأة الإماراتية. وأشار إلي أن رؤية القيادة منارة ساهمت بتخريج كوادر رائده ذات كفاءة عالية لمواجهة كافة التحديات، وقدم معاليه أسمى آيات التهنئة والتبريكات إلى مقام سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، بمناسبة يوم المرأة الإماراتية لدورها في تعزيز دور المرأة في المجتمع وعطاء سموها في المجالات الاجتماعية والإنسانية واهتمامها بتمكين المرأة وبالطفولة والأسرة ليس في دولة الإمارات والوطن العربي فحسب بل في مختلف دول العالم. ووجه معاليه التحية والتقدير لكافة نساء الإمارات لدورهن الفاعل ومساهمتهن الرائدة التي برهنت يوماً بعد الآخر كفاءتها وتميزها في كل ما تولته من مهام، وأوكل إليها من مسؤوليات وأكدت حضورها القوي والمتميز في خدمة وطنها في مختلف مجالات العمل.