راشد بن حميد: دعم القيادة الرشيدة ينير درب المرأة الإماراتية

دبي (وام)

هنأ الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، بمناسبة يوم المرأة الإماراتية.

وأكد أن شعار «واقع ملهم.. مستقبل مستدام»، الذي وجهت سموها بإطلاقه لمناسبة هذا العام، دليل أكيد على ما حققته ابنة الإمارات خلال الفترة الماضية وما ستحققه في المستقبل. وقال «لا يسعني إلا أن أثمن جهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك التي أوصلت المرأة الإماراتية لمراتب متقدمة محلياً وعالمياً، حيث قدمت سموها دعماً غير محدود للمرأة لتبدع وتسهم في نهضة الدولة وتقدمها».

وأكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي أن القيادة الرشيدة سارت على نهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، هذا النهج الحكيم الذي عبّد طريق المرأة وفتح أمامها الأبواب لتعمل وتخطط وتفكر وتبدع وتشارك في كل مجالات الحياة وتضع بصماتها في مسيرة البناء، مشيراً إلى أن ابنة الإمارات تحظى بدعم كبير من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى، حكام الإمارات. وتقدم بالتهنئة والتبريكات للمرأة الإماراتية بيومها الذي أصبح علامة مميزة في التاريخ، حيث تمكنت ابنة الإمارات من شق طريقها بنجاح في جميع المجالات، ومنها الرياضية، مؤكداً أن اتحاد الكرة يفخر بالعناصر النسوية الإماراتية التي تعمل في مختلف قطاعات كرة القدم، مشيراً إلى أن أسرة الكرة الإماراتية تدعم المرأة الرياضية بقوة وتوفر لها كل أسباب النجاح.