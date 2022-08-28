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الإمارات

أحمد بن حميد النعيمي: إنجازات المرأة الإماراتية نوعية في مسيرة نماء الوطن

أحمد بن حميد النعيمي: إنجازات المرأة الإماراتية نوعية في مسيرة نماء الوطن
28 أغسطس 2022 04:31

عجمان (الاتحاد)

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قال الشيخ أحمد بن حميد النعيمي رئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة في عجمان: نحتفي بيوم المرأة الإماراتية تعبيراً عن الفخر والاعتزاز بإنجازاتها النوعية وإسهاماتها المشهودة في مسيرة نماء الوطن وتقدمه على مدى عقود من الزمن، ودورها الفاعل وحضورها المؤثر في كافة المجالات، في ظل الدعم اللامحدود للقيادة الرشيدة. وتقام هذه المناسبة هذا العام تحت شعار «واقع ملهم.. مستقبل مستدام»، لتسليط الضوء على المكانة المرموقة للمرأة الإماراتية كصانعة قرارٍ ورائدة أعمالٍ، وقائدةٍ مؤسسية في المجالات الاقتصادية والعلمية والسياسية والفكرية، وركيزةٍ أساسية ضمن الرؤى والاستراتيجيات التنموية الوطنية. 
كما نتوجه بالتهنئة والتقدير والثناء للكفاءات والكوادر النسائية الوطنية، ونجدد الإشادة بإنجازات ابنة الإمارات ودورها الحيوي في تعزيز ريادة دولة الإمارات التي باتت نموذجاً يُحتذى به في دعم وتمكين المرأة وصون حقوقها وضمان مشاركتها الفاعلة. ونؤكد في هيئة المناطق الحرة في عجمان التزامنا بمواصلة دعم الجهود والاستراتيجيات الوطنية لتمكين المرأة، وتوفير بيئة عمل تحفز المرأة على الإبداع والتميّز إيماناً بأهمية دورها كشريك في مسيرة تطور دولة الإمارات ونهضتها.

أحمد بن حميد النعيمي
المرأة الإماراتية
يوم المرأة الإماراتية
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