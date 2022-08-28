خليفة بن محمد: المرأة سند الرجل

أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، الأمين العام للصندوق العربي لمواجهة الكوارث والأزمات، رئيس مجلس إدارة جمعية واجب التطوعية، أن المرأة سند الرجل في التطوع ومواجهة الأزمات.

وقال بمناسبة الاحتفاء بيوم المرأة الإماراتية: «إن المرأة الإماراتية هي الفخر والعزة والعزيمة، وصاحبة التميز والابتكار، والسبّاقة في البحث عن الأفضل دائماً لغدٍ أفضل لوطننا الغالي»، مشيراً إلى أهمية دورها في المجال التطوعي والإنساني، لافتاً إلى أن الإمارات العربية المتحدة سبقت الكثير من الدول في منح المرأة حقوقها، والدليل على ذلك وجودها في مواقع قيادية في شتى المجالات.

وأضاف: إن ما وصلت إليه المرأة الإماراتية، اليوم، هو تتويج لمسيرة طويلة من دعم القيادة الرشيدة والمجتمع، والرعاية المستمرة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، صاحبة المبادرات والإنجازات، والتي كان لها الفضل الكبير في إطلاق إمكانات المرأة الإماراتية، بتعزيزها ودعمها، وفتحت أمامها آفاقاً واسعة، لتكون مساهماً فاعلاً في مسيرة التنمية وبناء الوطن.

وأوضح أن شعار يوم المرأة الإماراتية لهذا العام، بعنوان «واقع ملهم.. مستقبل مستدام» يحمل بين طياته قصة نجاح دولة الإمارات في ملف تمكين المرأة، كما يعدّ دليلاً تعبيرياً عن الواقع المُلهم للمرأة الإماراتية، بما حققته من مكاسب مستمرة منذ قيام الاتحاد، وضمان بناء مستقبل مستدام وآمن للمرأة الإماراتية، كما يحفظ لها ما وصلت له من مساهمة أُسرية وإنسانية فاعلة في مختلف جوانب الحياة.