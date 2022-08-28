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محمد الحسيني: تعزيز تنافسية الدولة

محمد الحسيني: تعزيز تنافسية الدولة
28 أغسطس 2022 04:31

أبوظبي (وام)

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قال معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، إن المرأة الإماراتية أصبحت محط أنظار العالم بعد تفوقها بمختلف الأصعدة وفي الميادين كافة، واستطاعت أن تكون مساهماً رئيسياً في دفع عجلة التنمية وتحقيق التقدم والازدهار في جميع القطاعات وعلى المستويات كافة، بفضل الدعم الكبير اللامحدود الذي أولته قيادتنا الرشيدة لتمكين المرأة، والذي امتد ما يزيد على خمسين عاماً. وأضاف: «أثبتت المرأة الإماراتية كفاءتها وجدارتها في شتى المجالات. وتواصل اليوم، يداً بيد مع الرجل، في تعزيز تنافسية دولة الإمارات العربية المتحدة وتحقيق ريادتها خلال الخمسين عاماً القادمة، وتأسيس جيلٍ واعد ومثقف يصنع المستقبل المشرق لدولتنا». وتابع معاليه: «نقف اليوم احتراماً للنهج الرائد الذي تنتهجه دولة الإمارات في دعم المرأة الإماراتية تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وبفضل الجهود الكبيرة والدعم السخي لأم الإمارات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات».

محمد الحسيني
المرأة الإماراتية
الإمارات
يوم المرأة الإماراتية
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