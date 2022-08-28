ثاني الزيودي: الإماراتية ساهمت في دفع المسيرة

أبوظبي (وام)

قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية: «إن الاحتفال بمناسبة يوم المرأة الإماراتية يعكس إيمان القيادة الرشيدة بدورها ومساهمتها الكبيرة في دفع المسيرة التنموية لدولة الإمارات نحو النمو والازدهار، وشهدنا ذلك من خلال مشاركتها الفعالة في شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واعتلاء أعلى المراكز الريادية والقيادية في العمل الوطني خلال الـ 50 عاماً الماضية، حتى أصبحت نموذجاً مشرفاً يحتذى به أمام جميع دول العالم».

وأضاف معاليه: «إن جهود الدولة مستمرة في توفير بيئة محفزة وداعمة لقدرات المرأة الإماراتية وتطويرها وتمكينها اقتصادياً وسياسياً وثقافياً، إضافة إلى تحقيق نهج التوازن بين الجنسين باعتباره أولوية في استراتيجية الخمسين عاماً المقبلة، بما يسهم في استدامة الإنجازات التي تحققها».

وأشاد معاليه بالجهود والتضحيات التي تقدمها المرأة الإماراتية من أجل المساهمة في بناء الوطن لا سيما جهودها في تنفيذ خطة الدولة للتعافي والنهوض الاقتصادي بعد الجائحة العالمية، حيث كان لها دور بارز وحيوي في نجاح هذه الخطة، ودفع الاقتصاد الوطني إلى النمو بنسبة 3.8% في عام 2021.