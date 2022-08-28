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عبدالله بن طوق: الإماراتية سجلت قصص نجاح ملهمة

عبدالله بن طوق: الإماراتية سجلت قصص نجاح ملهمة
28 أغسطس 2022 04:31

أبوظبي (وام)

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أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن يوم المرأة الإماراتية هو مناسبة وطنية للفخر والاعتزاز بالإنجازات التي حققتها «ابنة الإمارات» التي كانت ولا تزال جزءاً أساسياً في مسيرة النهضة الإماراتية، ومحور اهتمام القيادة الرشيدة. 
وأضاف معاليه: «سجلت المرأة الإماراتية حضوراً لافتاً في كافة القطاعات الاستراتيجية في الدولة، ولاسيما الاقتصادية منها والتي سطرت في جميع أنشطتها قصص نجاح ملهمة وتركت بصمة واضحة في حركة النمو الاقتصادي للإمارات، فاليوم تتصدر دولة الإمارات قائمة فوربس العالمية لأقوى 50 سيدة أعمال بمنطقة الشرق الأوسط في عام 2022، بـ7 سيدات أعمال إماراتيات، كما حلت الإمارات في المرتبة الأولى عربياً في تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون لعام 2022 الصادر عن البنك الدولي». 
وأشار معالي بن طوق إلى وصول عدد الرخص المملوكة لرائدات الأعمال في الدولة خلال الفترة من عام 2018 إلى أغسطس عام 2022 إلى نحو 44 ألف رخصة تجارية، بلغت نسبة رائدات الأعمال الإماراتيات منها 58%، إضافة إلى نمو عدد الرخص المملوكة لرائدات الأعمال الإماراتيات بنسبة 132% خلال عام 2021. فيما تركزت أعمالهن في قطاعات الضيافة والخدمات والعقارات والإنشاءات والأزياء والفضاء.

عبدالله بن طوق
الإمارات
المرأة الإماراتية
يوم المرأة الإماراتية
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