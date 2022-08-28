محمد بن خليفة يشيد بما حققته المرأة الإماراتية من إنجازات

أبوظبي (وام)

أشاد سمو الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بالمكانة الكبيرة التي تحظى بها المرأة الإماراتية بفضل دعم القيادة الرشيدة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو حكام الإمارات، سيراً على نهج القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي أفسح أمامها الطريق واسعاً في كل المجالات، وما قدمه قائد مرحلة التمكين المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، من دعم لها من أجل تكريس أدوارها الفاعلة في جميع القطاعات. ونوه سموه في كلمة له في يوم المرأة الإماراتية الذي يصادف الـ 28 من أغسطس من كل عام، بما حققته المرأة الإماراتية من إنجازات على الصعيد الوطني، وما تبوأته من مناصب أسهمت بدور كبير في تعزيز مسيرة الخير والنماء والبناء في دولة الإمارات العربية المتحدة، الأمر الذي كان ولا يزال محل تقدير وإعزاز كل من يعيش على أرض هذا الوطن المعطاء. وثمن سموه بهذه المناسبة الوطنية دعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، للمرأة الإماراتية لتصل إلى ما وصلت إليه من مكانة متميزة في ظل مشاركتها جنباً إلى جنب مع أخيها الرجل في كل المجالات والميادين لتثبت كل يوم جدارتها وقدرتها على تسطير صفحات مضيئة قل نظيرها. وقال سمو الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، إن دولة الإمارات كانت سباقة في هذا المضمار عبر مراعاة خصوصية المرأة من خلال تدابير خاصة لتسريع تمكينها، منوهاً إلى الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة وريادتها، حيث تعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة أول دولة خليجية والثانية عربياً التي تدشن استراتيجية وطنية لتمكين المرأة، وفرت من خلالها إطاراً مرجعياً للمؤسسات الاتحادية والمحلية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، إضافة إلى وجود آليات وطنية من المؤسسات المعنية تعمل على تمكين المرأة، وعلى رأسها الاتحاد النسائي العام الذي كان له الدور الأكبر منذ قيام الدولة في تذليل الصعوبات أمام نهوض المرأة، عبر إطلاقها للبرامج والمبادرات التي أسهمت في بناء قدرات ابنة الإمارات في مختلف المجالات. وأكد سموه ما سطرته ابنة الإمارات من محطات تاريخية وإنجازات استثنائية في مسيرتها، وهو ما تبدى جلياً في نسب مشاركتها في القطاعات المختلفة، خاصة على صعيد تشكيل مجلس الوزراء وإدارتها ملفات مهمة كالتكنولوجيا المتقدمة، والتطوير الحكومي والمستقبل، والأمن الغذائي والمائي، إضافة إلى ارتفاع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي لتصبح 50 في المائة والتي تعتبر من أعلى النسب لمشاركة المرأة في العمل البرلماني على مستوى العالم، إلى جانب تمكينها في مجال العمل الدبلوماسي. وقال سمو الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان في ختام كلمته، إن «دولة الإمارات، وهي تحتفل بيوم المرأة الإماراتية لتعبر عن تقديرها للأدوار التاريخية لـ (ابنة الإمارات) التي باتت نموذجاً استثنائياً فريداً على المستويين الإقليمي والعالمي، ومثلاً يحتذى به في محيطها وإقليمها والعالم».