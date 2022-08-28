عويضة المرر: الإماراتية إحدى ركائز النجاح

أبوظبي (الاتحاد)

أشاد معالي المهندس عويضة مرشد المرر، رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي، بالرؤية الملهمة والدعم اللامحدود من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، للمرأة الإماراتية، وثمّن دور سموها في تمكين المرأة، وحرصها على توفير جميع سبل الدعم لها والتي استطاعت من خلالها أن تتولى أعلى المناصب وتمثل الإمارات في جميع المحافل القيادية والتخصصية.

وأضاف معاليه: «تعد المرأة الإماراتية اليوم إحدى الركائز الأساسية لأي نجاح نقدم عليه في جميع القطاعات والمحافل، كما حققت العديد من الإنجازات التي نفخر بها في قطاع الطاقة والتنمية المستدامة وهي تشكل اليوم 50% من القوى البشرية في دائرة الطاقة». وأكد معاليه: «بفضل توجيهات قيادتنا الرشيدة ودعمها المستمر ستواصل المرأة الإماراتية تحقيق المزيد من الإنجازات بفضل كفاءاتها وقدراتها الاستثنائية كما وسنواصل المضي قدماً في دعمها من أجل ترسيخ المكانة الريادية للمرأة الإماراتية».