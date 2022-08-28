عبدالملك بن كايد: جهود مخلصة

رأس الخيمة (الاتحاد)

قال معالي الشيخ عبدالملك بن كايد القاسمي المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة: نحتفل بيوم المرأة الإماراتية ونحن نستشرف آفاق 50 سنة جديدة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لنبني جسوراً تربط إنجازات الماضي بالحاضر، إلى مستقبل أكثر ازدهاراً ورخاءً.

وأضاف معاليه أن «المرأة الإماراتية حققت بريادة وقيادة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، الإنجازات في أوقات التحدي، كما حققتها في أوقات الرخاء، ولم يكن كل هذا ليصبح واقعاً ملموساً نعيشه الآن، لولا الجهود المخلصة التي بذلتها قيادتنا الرشيدة لتمكين المرأة، ولولا قواعد هذا العمل الراسخة التي أرساها المؤسس الباني الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه.. فتحيةً لقيادتنا، وتحيةً لجهود الوالد المؤسس، التي حققت أهدافه وجسدت أفكاره في تجاربَ ناجحة، قدمت للمرأةِ الإماراتيةِ أروعَ الأمثلة في العطاءِ والعمل.