صقر القاسمي: يوم المرأة الإماراتية يعكس اهتمام القيادة بدورها في بناء المجتمع

الشارقة (وام)

هنأ الشيخ صقر بن محمد بن خالد القاسمي رئيس مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية، سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، كما تقدم بالتهنئة إلى قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، بهذه المناسبة التي أصبحت حدثاً مهماً حاز اهتمام قيادتنا الرشيدة التي نظرت إلى المرأة بعين التقدير والتمكين وتعزيز أدوارها في بناء المجتمع. وأكد أن احتفاء دولة الإمارات بيوم المرأة الإماراتية يعكس مدى الأهمية والدور الكبير الذي منحته الحكومة الرشيدة للمرأة الإماراتية إيماناً منها بأهمية مساهمتها وإفساح المجال لها للمشاركة بنهضة وبناء الوطن، مشيراً إلى الدور الكبير الذي قامت به سمو «أم الإمارات» في تقديم الدعم الكامل للمرأة وحرصها على ترسيخ دور المرأة كونها تمثل المجتمع ككل جنباً إلى جنب مع الرجل مما انعكس إيجاباً على بناء الوطن.