الإثنين 29 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

صقر القاسمي: يوم المرأة الإماراتية يعكس اهتمام القيادة بدورها في بناء المجتمع

صقر القاسمي: يوم المرأة الإماراتية يعكس اهتمام القيادة بدورها في بناء المجتمع
28 أغسطس 2022 04:31

الشارقة (وام)

أخبار ذات صلة
مع انطلاق العام الدراسي الجديد .. وزير التربية يؤكد أن التعليم ركيزة بناء أجيال تعزز ريادة الدولة
الإمارات تبدأ تسيير جسر جوي من المساعدات الإنسانية إلى باكستان

هنأ الشيخ صقر بن محمد بن خالد القاسمي رئيس مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية، سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، كما تقدم بالتهنئة إلى قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، بهذه المناسبة التي أصبحت حدثاً مهماً حاز اهتمام قيادتنا الرشيدة التي نظرت إلى المرأة بعين التقدير والتمكين وتعزيز أدوارها في بناء المجتمع.  وأكد أن احتفاء دولة الإمارات بيوم المرأة الإماراتية يعكس مدى الأهمية والدور الكبير الذي منحته الحكومة الرشيدة للمرأة الإماراتية إيماناً منها بأهمية مساهمتها وإفساح المجال لها للمشاركة بنهضة وبناء الوطن، مشيراً إلى الدور الكبير الذي قامت به سمو «أم الإمارات» في تقديم الدعم الكامل للمرأة وحرصها على ترسيخ دور المرأة كونها تمثل المجتمع ككل جنباً إلى جنب مع الرجل مما انعكس إيجاباً على بناء الوطن.

صقر القاسمي
الإمارات
يوم المرأة الإماراتية
المرأة الإماراتية
آخر الأخبار
فيلم الرعب "ذي إنفيتيشن" يتصدر شباك التذاكر
دنيا
فيلم الرعب "ذي إنفيتيشن" يتصدر شباك التذاكر
اليوم 12:55
حاكم أم القيوين
الإمارات
حاكم أم القيوين يستقبل قنصل عام الكويت
اليوم 12:44
الصين تغلق أكبر سوق للإلكترونيات في العالم للوقاية من كورونا
الاقتصادي
الصين تغلق أكبر سوق للإلكترونيات في العالم للوقاية من كورونا
اليوم 12:32
«الجمود» يضرب «تصنيف التنس» قبل «فلاشينج ميدوز»
الرياضي
«الجمود» يضرب «تصنيف التنس» قبل «فلاشينج ميدوز»
اليوم 12:14
أحدث مستجدات كورونا حول العالم
عربي ودولي
أحدث مستجدات كورونا حول العالم
اليوم 12:03
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©