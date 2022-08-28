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الإمارات

«خليفة الإنسانية» تحتفي بيوم المرأة الإماراتية

«خليفة الإنسانية» تحتفي بيوم المرأة الإماراتية
28 أغسطس 2022 04:31

أبوظبي (وام)

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 أكدت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية أن دعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، للمرأة الإماراتية، لا حدود له، وهو امتداد لاهتمام المغفور لهما الشيخ زايد، والشيخ خليفة بن زايد، طيّب الله ثراهما. 
وأشادت بالجهود الكبيرة التي تبذلها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، حيث تعتبر سموها النصير الأول للمرأة الإماراتية وداعمة لها في جميع المجالات. 
وقال محمد حاجي الخوري، المدير العام للمؤسسة، إن المرأة في دولة الإمارات قدّمت أروع الأمثلة في العمل والعطاء والإخلاص لأجل سلامة الوطن في القطاعات كافة، وتمكنت خلال 50 عاماً منذ قيام اتحاد الدولة من تحقيق إنجازات غير مسبوقة، وفي مختلف الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعلمية والثقافية والتنموية بدعم من قيادة الدولة.

مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية
يوم المرأة الإماراتية
المرأة الإماراتية
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