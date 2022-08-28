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«العلوم الإنسانية» تحتفي بيوم المرأة الإماراتية

«العلوم الإنسانية» تحتفي بيوم المرأة الإماراتية
28 أغسطس 2022 04:29

أبوظبي (وام)

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 أكد الدكتور خالد اليبهوني الظاهري، مدير جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، أن الإمارات تقف في مقدمة الدول التي اهتمت بتمكين المرأة والتوازن بين الجنسين؛ وذلك بفضل جهود القيادة الرشيدة. 
وقال إن ما حظيت به النساء في الدولة من رعاية وعناية من «نصير المرأة» المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وما تجده حالياً من دعم وتشجيع من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مكنتها من تحقيق مكتسبات كثيرة جعلتها متميزة في بذلها وعطائها، ومؤثرة في محيطها المحلي والإقليمي والدولي.  وأكد أن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، تعتبر قدوة في التعاطي مع قضايا المرأة بصورة عامة، وملهمة لنساء الإمارات في تبني المبادرات التي تعزز دورهن في المجالات كافة.

جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية
الإمارات
المرأة الإماراتية
يوم المرأة الإماراتية
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