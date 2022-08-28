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الإمارات

سعيد البحري: الإماراتية عنوان الريادة

سعيد البحري: الإماراتية عنوان الريادة
28 أغسطس 2022 04:29

أبوظبي (الاتحاد)

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قال سعيد البحري سالم العامري مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، بمناسبة يوم المرأة الإماراتية: نتوجه في يوم المرأة الإماراتية بتحية تقدير وإعزاز إلى ابنة الإمارات ونفاخر العالم بعطاءاتها ودورها الرائد في مسيرة إنجازاتنا الوطنية، فالمرأة في ظل دعم ورعاية من القيادة الرشيدة باتت عنواناً للنجاح والتميز والريادة، وركيزة لاستدامة النهضة والتطور في المجالات كافة.
وأضاف: في هذه المناسبة الغالية، نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، فدعم سموها اللامحدود للمرأة الإماراتية قادها إلى تحقيق الإنجازات النوعية على مختلف الأصعدة.

الإمارات
وم المرأة الإماراتية
المرأة الإماراتية
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