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«أبوظبي للتقاعد» يحتفي بيوم المرأة الإماراتية

«أبوظبي للتقاعد» يحتفي بيوم المرأة الإماراتية
28 أغسطس 2022 04:29

أبوظبي (الاتحاد)

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كشف صندوق أبوظبي للتقاعد، أن إجمالي عدد الإماراتيات العاملات لدى القطاعين الحكومي والخاص في إمارة أبوظبي والمسجلين لدى الصندوق، بلغ حتى نهاية شهر يونيو الماضي، 43.295 ألف مواطنة، بنسبة 46% من إجمالي الموظفين المؤمّن عليهم في الإمارة والبالغ عددهم 94.128 مواطناً، وهو ما يعكس الزيادة الكبيرة التي طرأت على أعداد المواطنات المسجلات لدى الصندوق، وذلك بواقع أكثر من أربعة أضعاف، بعد أن كانت النسبة لا تتجاوز 11% فقط من إجمالي القوى العاملة المسجلة لدى الصندوق عند تأسيسه في عام 2000، مؤكداً أن هذه الأرقام تعني أن المرأة الإماراتية باتت شريكاً أساسياً في كافة قطاعات العمل بإمارة أبوظبي، وذلك بفضل الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة للمرأة وتَمكينها وإشراكها في عملية التنمية الشاملة. 

صندوق أبوظبي للتقاعد
الإمارات
يوم المرأة الإماراتية
المرأة الإماراتية
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