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الإمارات

محمد العلماء: الإماراتية شريك فاعل في مسيرة التنمية

محمد العلماء: الإماراتية شريك فاعل في مسيرة التنمية
28 أغسطس 2022 04:29

دبي (الاتحاد)

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قال الدكتور محمد سليم العلماء وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع: «حققت المرأة الإماراتية على مدى خمسة عقود إنجازات وقفزات نوعية شملت مختلف مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والعلمية ما جعلها شريكاً فاعلاً في مسيرة التنمية الوطنية والتطوير التي شهدتها دولة الإمارات، ويكتسب الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية هذا العام أهمية خاصة حيث تتجه الدولة نحو الخمسين عاماً المقبلة لتكون من بين أفضل دول العالم وذلك من خلال المزيد من الإنجاز والبناء بمشاركة بنات الوطن اللواتي أثبتن جدارة وقدرة على تحمل مسؤولية النهوض بالوطن واستدامة نموه، وتأكيداً على أهمية دور المرأة، فقد أطلقت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية (أم الإمارات)، شعار احتفالية العام (واقع ملهم.. مستقبل مستدام) ليعبر عن ريادة الدولة في دعم قضايا المرأة واستشراف مستقبلها». 

المرأة الإماراتية
يوم المرأة الإماراتية
الإمارات
محمد سليم العلماء
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