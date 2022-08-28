يوسف السركال: إنجازات المرأة الإماراتية تؤكد نجاح مسيرة التنمية

دبي (الاتحاد)

قال الدكتور يوسف محمد السركال مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية: إن الإنجازات التي تحققها المرأة الإماراتية كل يوم، تؤكد نجاح المسيرة التنموية في العناصر البشرية المواطنة لا سيما العنصر النسائي، كما تعكس أهمية استثمار وتوظيف الفرص حتى تكون مساهمة بشكل فاعل وحيوي في الارتقاء والنهوض بمجتمعها وصولاً إلى التنمية المستدامة، موضحاً أن ما حققته المرأة الإماراتية في مختلف المجالات ولا سيما القطاع الصحي، يترجم المكانة التي وصلت إليها، ويؤكد قدرتها على وضع بصمة مؤثرة في شتى المجالات الصحية والرياضية، والاجتماعية، والقيادية وغيرها من المجالات».