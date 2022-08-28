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الإمارات

«شؤون الاتحادي» يحتفي بيوم المرأة الإماراتية

«شؤون الاتحادي» يحتفي بيوم المرأة الإماراتية
28 أغسطس 2022 04:29

دبي (الاتحاد)

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أكد طارق هلال لوتاه، وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، أن المرأة الإماراتية أصبحت نموذجاً ملهماً في العمل البرلماني وخدمة الوطن ورفعة شأنه، لما كان لها من دور كبير في تحقيق النجاحات والإنجازات على صعيد العمل البرلماني والحفاظ على المكتسبات الوطنية منذ بداية مسيرة الاتحاد.
وقال سامي محمد بن عدي، الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة في وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، إن الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية هو اعتراف بجهودها المخلصة ومساعيها الحثيثة لبناء الوطن وتعزيز ريادته بين الأمم، فهي شريك استراتيجي في استشراف المستقبل ورسم ملامحه بما يتناسب ورؤى حكومة الإمارات نحو الخمسين عاماً القادمة.

طارق هلال لوتاه
الإمارات
المرأة الإماراتية
يوم المرأة الإماراتية
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