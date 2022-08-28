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محمد المهيري: الإماراتية نموذج مشرف للطموح

محمد المهيري: الإماراتية نموذج مشرف للطموح
28 أغسطس 2022 04:29

أبوظبي (الاتحاد)

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أكد محمد هلال المهيري، مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أن المرأة الإماراتية استطاعت أن تحقق حضوراً مشرفاً في العديد من القطاعات محلياً وإقليمياً ودولياً، وقدمت نموذجاً رائداً لتكون مصدر إلهام للأجيال القادمة.
وأعرب عن شكره وتقديره لرائدة نهضة المرأة في الإمارات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، على الدعم اللامحدود الذي قدمته سموها للمرأة الإماراتية وإسهاماتها الجوهرية في سبيل إعلاء شأنها لتصبح مثالاً يحتذى به في العمل الوطني الفعال وشريكاً أساسياً في تحقيق التنمية المستدامة.

محمد المهيري
الإمارات
يوم المرأة الإماراتية
المرأة الإماراتية
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