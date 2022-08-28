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قرينة حاكم أم القيوين: الإماراتية ملهمة للأجيال

قرينة حاكم أم القيوين: الإماراتية ملهمة للأجيال
28 أغسطس 2022 04:30

أم القيوين (وام)

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 ثمنت قرينة صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، الشيخة سمية بنت صقر القاسمي، الاهتمام والدعم اللذين توليهما دولة الإمارات في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، استمرارا للاهتمام والدعم الذي أولاه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، للمرأة الإماراتية من أجل تعزيز دورها في التنمية وبناء المجتمع. وقالت في كلمة لها بمناسبة يوم المرأة الإماراتية الذي يقام هذا العام تحت شعار «واقع ملهم.. مستقبل مستدام» إن دعم سموهم كان له دور كبير في تعزيز دور المرأة في التنمية وبناء المجتمع، وإعطائها الدافع بأن تشارك بكل جد واقتدار وتمكن في مسيرة النهضة الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات.  وأكدت الشيخة سمية بنت صقر القاسمي في كلمتها أن الجهود الكبيرة والدعم المتواصل من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، للمرأة الإماراتية ساهمت في أن تكون امرأة استثنائية ومؤثرة في مسيرة التنمية للدولة وملهمة للأجيال المقبلة في مواصلة خدمة الوطن والمشاركة الفاعلة في تنمية الوطن وازدهاره.  كما أكدت أن المرأة الإماراتية حرصت على أن تكون نموذجاً رائداً وشريكا قويا في مسيرة التنمية المستدامة التي شهدتها الدولة على مدى الخمسين عاماً الأولى من عمر الدولة محققة بكل إصرار وعزيمة رؤية قيادتها التي وثقت بها وقدمت لها الدعم المستمر، لتسطر وبكل فخر قصص النجاح والريادة في كافة المجالات وتحقق إنجازات غير مسبوقة وتكون فخراً لوطنها. ورفعت الشيخة سمية أسمى آيات التهاني إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» رائدة العمل النسائي في الدولة بمناسبة احتفالات الدولة بـ«يوم المرأة الإماراتية» وإلى المرأة الإماراتية التي ستواصل مسيرة النجاح والريادة والعطاء، وستحقق بكل فخر المزيد من الإنجازات في مختلف القطاعات في ظل الدعم الراسخ للقيادة الرشيدة.

المرأة الإماراتية
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